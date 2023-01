Afrique du Nord: L'Algérie condamne "vivement" l'attentat commis dans une mosquée au Pakistan

ALGER — L'Algérie condamne "vivement" l'attentat qui a visé, lundi, une mosquée au Pakistan et fait des dizaines de morts et de blessés, réitérant son appel à renforcer l'action au double plan régional et international pour l'éradication du fléau du terrorisme, indique, mardi, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger dans un communiqué.

"L'Algérie condamne vivement l'attentat-suicide qui a ciblé, lundi, une mosquée dans la ville pakistanaise Peshawar et fait des dizaines de morts et de blessés", lit-on dans le communiqué.

"En cette douloureuse circonstance, l'Algérie présente ses sincères condoléances à la République islamique du Pakistan, dirigeants et peuple, ainsi que sa profonde compassion aux familles des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés", ajoute le communiqué.

"Tout en exprimant son entière solidarité avec la République islamique du Pakistan et son rejet de toutes formes de violence, d'extrémisme, de terrorisme et d'atteinte aux lieux de culte, quels qu'en soient les motifs, l'Algérie réitéré son appel à renforcer l'action au double plan régional et international, pour l'éradication du fléau du terrorisme qui n'a eu de cesse d'influer négativement sur la paix, la sécurité et le développement dans le monde", selon le communiqué.

Un attentat-suicide avait ciblé une mosquée située à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, faisant plus de 90 morts et plus de 200 blessés, selon un bilan provisoire.