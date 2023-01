Maroc: Les recettes du tourisme dépassent 81,7 MMDH à fin novembre 2022

Les recettes touristiques ont dépassé 81,7 milliards de dirhams (MMDH) durant les onze premiers mois de 2022, en accroissement de 153,2% en une année, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Ces recettes ressortent en hausse de 12,2% par rapport à fin novembre 2019, précise la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de janvier 2023. Ladite note fait aussi savoir qu'au troisième trimestre 2022, la valeur ajoutée du secteur d'hébergement et restauration a, pour la première fois, dépassé significativement son niveau pré-crise (année de référence 2019), soit une performance de +11,1%.

Cette évolution fait suite à une baisse de 24,2% au deuxième trimestre, de 35,7% au premier trimestre 2022 et de 26% au troisième trimestre 2021, explique la DEPF, notant que le taux de recouvrement du niveau pré-crise de la valeur ajoutée du secteur a atteint 83,7%, en moyenne, à fin septembre 2022, au lieu de 58,6% à fin septembre 2021.

En glissement annuel, la valeur ajoutée du secteur s'est raffermie de 50,1% au T3-2022, poursuivant la dynamique favorable enregistrée au deuxième trimestre (+50,3%). Aussi, au premier trimestre 2022, la valeur ajoutée du secteur était en hausse de 25,3%, en dépit de la fermeture des frontières nationales, mesure adoptée au début de l'année et qui a duré cinq semaines.

Au terme des neuf premiers mois de 2022, la valeur ajoutée de ce secteur s'est accrue en moyenne de 41,9%. Cette dynamique s'est maintenue au quatrième trimestre 2022, en ligne avec l'accroissement du flux des arrivées à la destination "Maroc" de 125,7%, en variation annuelle, au titre des deux premiers mois de ce trimestre, après +118,1% au T3-2022, +514,1% au T2-2022 et +5,9% au T1-2022, soit au total, une performance de +162% à fin novembre 2022, au lieu de +47,2% à fin novembre 2021.

Du côté des nuitées réalisées dans les établissements d'hébergement classés, elles se sont affermies de 99,6% au titre des deux premiers mois du quatrième trimestre 2022, au lieu de +77% au T3-2022, +202,8% au T2-2022 et +56% au T1-2022. Ainsi, à fin novembre 2022, elles se sont accrues de 99,4% après +31,7% un an plus tôt. Comparé aux deux premiers mois du T4-2019, le volume des arrivées s'est inscrit en hausse de 12,8% et celui des nuitées a atténué sa baisse à -8,9%.

Au terme des onze premiers mois de 2022, les arrivées et les nuitées à la destination "Maroc" ont récupéré respectivement 81,4% et 73,2% de leur niveau d'avant crise, au lieu de 75,9% et 69,3% à fin septembre 2022 et 31,1% et 36,7% à fin novembre 2021.