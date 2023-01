Maroc: PSG - Les conseils de Regragui à Ziyech

En quête d'un nouveau renfort offensif pour colmater le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton, le PSG a jeté son dévolu sur Hakim Ziyech. L'international marocain accepte de jouer en France, et les dirigeants parisiens négocient un prêt avec leurs homologues de Chelsea, renseigne Sport.

Et alors que l'ancien de l'Ajax Amsterdam est arrivé à Paris lundi soir, selon Le Parisien et qu'il attend qu'un accord soit trouvé, il a reçu un avertissement de la part de Walid Regragui, sélectionneur Maroc.

" Le plus important c'est qu'il trouve un club où il peut évoluer et continuer à jouer, c'est important pour Hakim. Au PSG, je pense qu'il y a encore plus de concurrence qu'à Chelsea. Mais bon, peut-être que dans la rotation, s'ils le font venir, c'est qu'ils comptent quand même lui donner du temps de jeu. J'ai été clair. Dès la fin de la Coupe du monde, je savais que le mercato arrivait et j'ai eu un discours dans le vestiaire, a raconté le sélectionneur. Je savais que des joueurs allaient être sollicités. Je voulais les prévenir pour qu'ils fassent le bon choix, d'abord pour la sélection parce que dans un an on a une échéance importante. Après ils font leur choix avec leurs représentants et puis on verra les conséquences. Si ce n'est pas bon pour eux, après moi j'ai des décisions à prendre ", a souligné Regragui, le coach des Lions de l'Atlas pour RMC.