Congo-Kinshasa: Sous le label de son parti AAC, Présidentielle 2023 - Evariste Boshab se range derrière Félix Tshisekedi

L'Alliance pour les Actions Citoyennes, AAC en abrégé, a, au cours de son congrès extraordinaire du vendredi 27 Janvier 2023, annoncé son appartenance à l'Union Sacrée de la Nation. Evariste Boshab, Autorité morale du parti, a, quant à lui, promis de mobiliser pour la réélection du Président Félix Tshisekedi. C'était dans la salle de spectacle Showbuzz dans la commune de la Gombe, en présence des membres du comité exécutif national, de ceux du conseil national ainsi que les délégués des fédérations du parti.

Selon Yann-Eric Mong Iyompo, président national du parti, l'AAC a opté pour une nouvelle offre politique en République Démocratique du Congo. Il s'agit de celle qui puisse répondre aux nombreux défis auxquels le pays fait face depuis son accession à l'indépendance en 1960. "C'est ainsi que les congressistes ont décidé à l'unanimité de retenir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Chef de l'Etat, comme unique candidat de l'AAC à l'élection présidentielle de 2023".

Les congressistes ont affirmé un soutien sans faille au Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en lui garantissant une victoire écrasante à l'élection de 2023 ainsi qu'une majorité confortable au parlement.

A cette occasion, Evariste Boshab, autorité morale du parti, a, en présence des membres du parti, annoncé son adhésion formelle et officielle, ainsi que celle du parti, à l'Union Sacrée de la Nation, "garante de la vision du Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi".

Il a, néanmoins, reconnu que la route sera difficile pour y parvenir mais avec une détermination, il ira jusqu'au bout. "Aujourd'hui c'est un début et il faut que chacun se dise que demain sur le chemin il y aura des difficultés, mais il faut s'assumer et s'autodéterminer pour aller jusqu'au bout et le bout c'est la Victoire", a-t-il déclaré.

Le congrès a promis de défendre, par des témoignages, la ferme détermination de l'autorité morale de l'AAC, le sénateur Evariste Boshab et traduire dans les faits la vision et le programme d'action du Chef de l'Etat, pour un nouveau Congo. Il a aussi confirmé le modèle de leadership du président national du parti AAC, Yann-Eric Mong Iyompo, et consolidé son image positive dans le processus de renouvellement de la classe politique en RDC.

Par ailleurs, l'AAC a pris l'engagement de préparer ses membres à participer aux échéances électorales à tous les niveaux afin de devenir le porte-étendard des partis politiques du pays par le nombre élevé de ses élus.

En ce qui concerne la situation sécuritaire, le parti cher à Evariste Boshab a promis d'œuvrer pour la défense de l'intégrité territoriale, pour des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées, soutenir sans relâche la stratégie du commandement et des FARDC engagées dans les opérations de maintien de la paix.