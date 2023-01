Sénégal: Train express régional (ter) - Une controverse sans fin

La nouvelle polémique sur la propriété sénégalaise ou non du Train express régional (Ter), n'est aucunement une nouveauté.

Depuis son montage, sa conception, l'infrastructure a toujours suscité des interrogations.Le coût du Ter avait suscité une vive controverse. A la cérémonie de lancement de l'infrastructure, le président de la République, Macky Sall, avait dit que le montant du financement était de 568 milliards de F CFA. Plus tard, un prix contradictoire a été donné. Sur le site officiel du Bureau d'information gouvernemental (Big), il est dit que le Ter a couté 656 milliards de F CFA : 568 milliards au début du projet et un avenant de 88 milliards, soit 15% du coût de départ, signale-t-on.

Aussi, dans la même source, il est mentionné que 5 milliards de F CFA ont été prévus pour l'indemnisation des impactés. Mais, finalement, 50 milliards F CFA ont été payés. D'ailleurs, le député et ancien Inspecteur des Impôts et Domaines, Ousmane Sonko, a toujours contredit la version officielle. Selon lui, le projet, qu'il qualifie de "mégalomanie", va coûter 1300 milliards de F CFA à l'Etat. A cause de son coût important, des Sénégalais, notamment la classe politique, particulièrement le leader du Pastef, Ousmane Sonko, ont émis des réserves quant à l'utilité d'un tel projet dont le montant injecté pouvait servir à autres choses, selon ses détracteurs.

Le Ter, c'est également un lot de problèmes que les habitants de certaines quartiers traversés par ses rails vivent, en attendant la réception définitive du projet. De Fass-Mbao, Route de Boune, à Keur Massar, Yeumbeul et Rufisque, en passant par Guinaw-Rail (Pikine) et Thiaroye-Gare, des voix se sont élevées pour dénoncer des manquements liés aux travaux du Ter notamment les indemnisations, l'enclavement, l'envahissement de maisons et quartiers entiers par les eaux de pluie pendant l'hivernage, entre autres.

Plusieurs dates de livraison du Ter ont en outre été annoncées, puis reportées, avant l'infrastructure ne soit sur les rails. Après la réception en grande pompe de l'infrastructure, en janvier 2019, à la veille de présidentielle de la même année, comme programmée par le président de la République lors du lancement des travaux de l'infrastructure en 2016.

Alors que les Sénégalais spéculaient sur les multiples reports, l'ambassadeur de la France au Sénégal, Philippe Lalliot, au Grand Jury de la Rfm du 9 février 2020, rajoutait une couche sur le débat. Il disait, à cet effet ; qu'il n'est pas convaincu d'une possibilité de mettre le Train express régional (Ter) sur les rails au mois d'avril, pour une exploitation commerciale. "C'est en tout cas, ce que me disent les entreprises françaises. Les Sénégalais verront le Ter circuler. Mais ils devront attendre pour pouvoir l'utiliser".

Concernant l'explication, disait le diplomate, "il reste à faire un certain nombre de choses qu'on ne voit pas, mais qui sont absolument indispensables pour que le train roule à son maximum de performance et en parfaite sécurité. L'impératif de la sécurité, il est absolu. On va faire circuler 100 mille personnes par jour avec ce train. Il faut que ce soit en parfaite sécurité".

LES DELAIS DE LIVRAISON, L'AUTRE SOURCE DE DISCORDE

Alors que le chef de la diplomatie française montrait son scepticisme, les autorités sénégalaises avaient multiplié les annonces. En effet, lors du vote du projet de loi portant deuxième loi de finance rectificative pour l'année 2019, le ministre des Finances et du Budget d'alors, Abdoulaye Daouda Diallo, avait fixé l'échéance en fin 2019. "Les travaux du Ter ne sont pas arrêtés. Au contraire, l'essentiel des infrastructures de circulation est terminée. D'ici le 31 décembre 2019, le Ter sera totalement réceptionné", avait-il dit.

Pendant ce temps, son collègue en charge des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement d'alors, Me Oumar Youm, avait, quant à lui, auparavant, pris date pour septembre 2019, au plus tard. "Les travaux du Train express régional (Ter) avancent très bien. Nous avons retenu la date contractuelle du 14 juin 2019 pour la fin des travaux. Il y aura une période de pré-exploitation, dont le démarrage est imminent et qui devra se terminer au plus tard en septembre 2019". Quelques mois plus tard, lors de son passage à l'Assemblée nationale, le 4 décembre 2019, Me Youm avait fixé à nouveau le démarrage du Ter en avril 2020.

Déjà, le mercredi 14 décembre 2016, c'est un président Macky Sall, enthousiaste et galvanisé par des souteneurs qui ont pris d'assaut la grande salle du Centre de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio, qui avait donné une date aux Sénégalais. "Je donne rendez-vous aux entreprises partenaires le lundi 14 janvier 2019 pour inaugurer la ligne et faire le premier trajet Dakar-Diamniadio en Ter".

Mieux, avait-il ajouté, "j'exhorte toutes les entreprises partenaires et toutes les autorités impliquées à différents niveaux dans la réalisation du projet à faire preuve de la même diligence dans l'exécution des travaux. Ensemble, nous avons pris des engagements ; ensemble, respectons nos engagements. Alors, au travail et en avant pour les autres étapes. Et, croyez-moi, je ferai souvent des visites de chantier, sans prévenir".

Cette même date du 14 janvier avait été choisie par le chef de l'Etat pour faire le voyage inaugural. Finalement, c'est le 14 janvier 2019, que le président de la République a réceptionné le Ter, mais il n'avait pas quitté le gare. L'exploitation commerciale du Ter n'a finalement commencé que le 27 décembre 2021, près de deux ans après la réception par le président Macky Sall.