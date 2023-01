Afrique: Demi-finale chan 2023 - Sénégal - Madagascar ce mardi à Alger (19h) : Les Lions face au défi des Baréas

L'équipe locale du Sénégal affronte ce mardi 31 janvier celle de Madagascar pour les demi-finales du 7ème Championnat d'Afrique des nations CHAN qui se déroule du 13 janvier au 4 février en Algérie. Pour leur retour à la compétition, après 11 ans d'absence, les "Lions" locaux espèrent remporter un premier trophée et imiter l'équipe A, vainqueur de la précédente Coupe d'Afrique des nations CAN 2021 au Cameroun.

Le Sénégal ira chercher une place en finale du 7ème Championnat d'Afrique des nations CHAN en affrontant ce mardi 31 janvier à 19 h, l'équipe de Madagascar en demi-finale du championnat d'Afrique des nations qui se déroule en Algérie. Un duel qui s'annonce indécis pour les deux équipes qui sont sorties leaders dans leurs poules respectives avant de franchir pour la première fois le cap des quarts de finale du CHAN.

Les Lions ont inscrit cinq buts et encaissé un seul but lors de la défaite concédée face à l'Ouganda en phase de poules. Après 12 ans d'absence, le Sénégal s'est hissé pour la deuxième fois dans le dernier carré. Son meilleur résultat au CHAN, reste cette quatrième place décrochée lors de la première édition disputée en 2009 en Côte d'Ivoire.

Après avoir atteint cet objectif, les Lions espèrent passer le cap malgache et imiter l'équipe A, qui a décroché son premier trophée continental lors de précédente Coupe d'Afrique des nations CAN-2022 au Cameroun. Considérés comme le favori au vu de leurs trois participations au CHAN, à la Coupe du monde au Qatar et leur victoire à la CAN, les Lions seront toutefois face à un adversaire sans complexe. Un adversaire très coriace qui, pour sa première participation, s'est révélé de la compétition l'une des formations les plus séduisantes.

La sélection malgache est parvenue à déjouer tous les pronostics en terminant d'abord leader du groupe C au premier tour, devant le Ghana, avant de créer la sensation en surclassant samedi, le Mozambique en quarts de finale (3-1). Avec à la clé, la meilleure attaque du tournoi avec 8 buts inscrits contre deux encaissés depuis le début de l'aventure. La bande à Lamine Camara et Malick Camara et autre Pape Sy est avertie.

A eux d'écrire leur histoire en se hissant en finale et d'offrir au Sénégal son premier titre. Il faut rappeler que l'autre demi-finale du CHAN est prévue ce mardi et opposera à 16h l'Algérie au Niger. La finale se jouera samedi 4 février au stade Nelson-Mandela de Baraki.