Congo-Kinshasa: Lutte contre l'insalubrité, Environnement - Eve Bazaïba lance l'atelier la gestion des déchets en RDC

Eve Bazaïba Masudi, Vice-Première Ministre en charge de l'Environnement et Développement durable, a lancé le 28 janvier 2023, à Sultani River Hôtel, les travaux de l'atelier sur la problématique de gestion des déchets en RDC.

Durant ces assises, les représentants de différentes institutions et services étatiques et non étatiques, entre autre la Présidence de la République, les Gouvernements national et provinciaux, les régies d'assainissement, les cellules de développement urbain, la coordination urbaine de l'environnement, les gouverneurs des provinces, les bourgmestres ainsi que des partenaires techniques et financiers, se sont réunis pour réfléchir aux côtés de la Ministre de l'environnement, sur comment contribuer à l'amélioration du mécanisme de gestion des déchets en RDC grâce aux idées innovantes.

Face à cette problématique, il a été démontré que les idées innovantes sont d'une grande nécessité, car il s'agit de trouver des solutions durables dans le cadre de l'économie circulaire, en mettant un accent particulier sur la politique nationale de collecte des déchets.

La production des déchets dans les grandes agglomérations du pays a pris une allure inquiétante, suite d'une part au manque de stratégie et mécanisme efficace de gestion des déchets, à une urbanisation galopante et à un taux de croissance élevée de la population.

Et d'autre part, par le fait de la faible implication des acteurs publics et privés pour apporter des solutions innovantes, à savoir : la collecte, le transport, le traitement et la transformation des déchets, a indiqué Eve Bazaïba qui a fait de la question des déchets son cheval de bataille dès son avènement à la tête du MEDD. Tout en soulignant que la production moyenne journalière des déchets pour la ville de Kinshasa s'élève à 10.000 tonnes.

"Il est donc impérieux que la gestion des déchets soit abordée dans une approche holistique, en tenant compte des aspects stratégiques, réglementaires et techniques, afin d'apporter les solutions durables et efficaces devant contribuer à la protection de l'environnement et à l'éradication des maladies liées à l'insalubrité dans notre pays", a-t-elle déclaré.

L'amélioration dudit secteur fait partie des obligations du pays pour l'atteinte des cibles 6.2 et 12.5 des Objectifs de Développement Durable (ODD) à l'horizon 2030, respectivement en rapport avec l'assainissement liquide - la gestion des déchets et l'Accord global contraignant de l'assemblée des Nations-Unies sur l'environnement de Nairobi.

Plusieurs thématiques seront développés lors de ces assises de 3 jours, notamment : la politique de la gestion de déchets en RDC, le cadre juridique et réglementaire en matière d'assainissement, l'impact de la décentralisation des institutions sur la gestion des déchets, ainsi que la gestion des déchets dans le cadre de l'économie circulaire, mécanismes de financement durables et efficaces.