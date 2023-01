Congo-Kinshasa: Theo Ngwabidje espère l'implication du pape François dans la résolution de la crise dans l'Est de la RDC

Le gouverneur du Sud-Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, espère que le pape François va s'impliquer dans la résolution de la paix en RDC.

" Nous avons l'espoir que le pape va s'impliquer pour que la paix revienne dans l'Est de notre pays. Et cela non seulement comme chef de l'Eglise catholique, mais aussi compte tenu de son poids dans le concert des Nations ", a déclaré Théo Ngwabidje

Selon lui, la population de l'Est de la RDC n'attend que la paix et la visite du souverain pontife ravive les flammes de l'espérance pour les populations de cette partie du pays.

" Pour nous, le Sud-Kivu et les populations de l'Est, le seul message c'est la paix. Nous avons beaucoup d'espoir que le pape va s'impliquer non seulement comme chef de l'Eglise catholique mais nous connaissons son poids dans le concert des nations pour que la paix revienne dans l'Est de notre pays", a poursuivi le gouverneur.

Théo Ngwabidje indique que les populations du Sud-Kivu et de l'Est auraient beaucoup souhaité la visite du saint-père à Goma:

"Nous serions des milliers même des millions à aller le voir à Goma, mais je crois que nous serons en communion avec eux à Goma. Mais donc c'est surtout une visite historique et beaucoup d'espérance, puisque le problème qui se passe dans notre pays n'est pas bien diffusé ou connu dans le monde ".

Le gouverneur du Sud-Kivu souhaite notamment que le monde s'implique dans la crise en RDC :

" Nous voyons une mobilisation importante pour la guerre en Ukraine mais rien n'est fait pour le Congo. Il y a un peu d'injustice. Alors sa présence dans notre pays, sa notoriété internationale est une grande vitrine pour le message de la paix pour l'Est du Congo et la paix en général dans notre pays ".