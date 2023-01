Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - Me Adonis Muula exprime sa compassion envers les victimes de l'incendie du Marché Bakwadianga

COMMUNIQUE

Ce samedi, 28 janvier 2023, la Ville de MBUJI-MAYI a été éprouvée par un drame dû à un incendie qui a consumé plus de 70 magasins et plusieurs échoppes du marché BAKWADIANGA, le plus grand marché de notre ville. Ces flammes ravageuses ont ainsi aggravé sa situation économique, alors qu'elle tente d'amorcer courageusement son ascension vers l'amélioration de ses paramètres économiques et sociaux.

Ce drame de plus, qui est en réalité un drame de trop, rappelle le devoir que nous, Elites de la ville et de la province, par-delà nos clivages, avons de garder à l'esprit l'appel patriotique et pathétique de notre peuple, qui compte sur nos énergies positives pour lui assurer de meilleures infrastructures, garantes de sa sécurité en tout temps.

En ce moment de résignation et de recueillement, je salue la bravoure de nos jeunes qui, à force de leurs muscles et de leurs bras, sont venus à bout des flammes avant de les maîtriser. Grâce à leur sang-froid, notre Ville a pu éviter un drame plus catastrophique.

Je joins ainsi ma voix à celle de l'ACR, mon parti, sous la bienveillante et clairvoyante autorité du Capable Président, Honorable Eliezer NTAMBWE MPOSHI, pour exprimer toute ma compassion envers ceux et celles qui ont perdu leurs biens dans cet incendie, tout en leur promettant un soutien tant moral que matériel qui se mettra en œuvre dans les meilleurs délais possibles.

Que vive la Ville de Mbuji-Mayi, mieux équipée et plus solidaire ;

Que vive la solidarité Est-kasaïenne ;

Que vive l'ACR !

Fait à Mbuji-Mayi, le 29 janvier 2023

Me MUULA MUTOMBO Adonis