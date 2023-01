Congo-Kinshasa: Avenue Kingabwa aux croisements des avenues Shaba et Gambela - Honorable James Andersson Nzale Longbango interpelle la Snel et plaide pour le rétablissement rapide du courant électrique

Lettre ouverte aux autorités de la SNEL

A Monsieur le Président du Conseil d'Administration de la SNEL à Kinshasa/Gombe ;

A Monsieur le Directeur Général de la SNEL à Kinshasa/Gombe ;

A Monsieur le Directeur de Réseau de Distribution de Kinshasa (DDK) ou Monsieur le Directeur Provincial de la SNEL de la Ville de Kinshasa à Kinshasa/Gombe ;

A Madame le Chef de Centre de Vente et des Services (CVS) de la SNEL de la Commune de Ngiri - Ngiri ; A Monsieur le Gestionnaire Technique (GET) de la SNEL de la Commune de Ngiri - Ngiri ;

Concerne : Propositions concrètes et recommandations pertinentes à la suite de l'interpellation à la SNEL dans la défaillance de maintenir son réseau et d'intervenir en temps réel afin de résoudre la panne électrique sur l'Avenue Kingabwa, entre les croisements Shaba et Gambela dans la Commune de Ngiri - Ngiri qui prive ainsi aux résidents et les abonnés de la SNEL de cette avenue du courant pendant exactement une semaine et les plongeant dans le noir et les ténèbres total

Messieurs et Madame,

Faisant suite à notre lettre d'interpellation vous envoyée depuis hier sur votre mail nous vous adressons nos propositions concrètes et recommandations pertinentes à la suite de l'interpellation à la SNEL dans la défaillance de maintenir son réseau et d'intervenir en temps réel afin de résoudre la panne électrique sur l'Avenue Kingabwa, entre les croisements Shaba et Gambela dans la Commune de Ngiri - Ngiri qui prive ainsi aux résidents et les abonnés de la SNEL de cette avenue du courant pendant exactement une semaine et les plongeant dans le noir et les ténèbres total.

L'avenue Kingabwa au départ 3 de la cabine électrique située aux croisements des avenues Ngiri - Ngiri et Shaba est le départ le moins desservi en courant électrique de cette cabine électrique et de ce quartier à cause des pannes répétées et injustifiées, des délestages, des feux d'air, des fusions et de la pratique honteuse et abusive du phénomène de transmission à cause du comportement peu responsable et incivique de certains abonnés de l'avenue Kingabwa qui s'illustreraient et se livreraient semble t - il à transmettre le courant électrique à l'avenue Movenda et d'autres avenues du quartier selon les informations à notre possession .

Cela fait pratiquement une semaine que nous n'avons pas du courant sur l'avenue Kingabwa et la SNEL ne fait pratiquement rien et ne fournit aucun effort malheureusement pour résoudre et décanter cette situation, la SNEL ne fait rien pour envoyer ses équipes et agents dépanneurs sur terrain pour constater la situation et éventuellement réparer la dite panne qui pourrait être constante et qui serait à la base de cette interruption continue du courant électrique dans l'avenue Kingabwa et il ya de cela une semaine .

Selon les dernières informations à notre possession, il existerait semble-t -il une panne qui serait déclarée à la hauteur de la maison de vente des vivres frais de Monsieur Bernard sur l'avenue Shaba et Kingabwa . Dans l'entretemps puisque jusqu'à ce moment la SNEL ne fait pratiquement rien pour résoudre et décanter durablement cette situation, nous apprenons aussi qu'un groupe des personnes circulerait dans les parcelles des abonnés de la SNEL afin de les convaincre de se cotiser 10.000 ou 15.000 FC afin d'acheter 5 mètres de câble 95 carrées abimée à cet endroit et pour arranger cette panne.

Et si les faits se confirmeraient et s'avéraient fondés et vrais, alors c'est vraiment très regrettable et quelle honte pour la SNEL de la défaillance de ses services de maintenance de son réseau électrique dans le CVS de la Commune de Ngiri - Ngiri ? Quelle honte pour la SNEL alors que les abonnés de l'avenue Kingabwa la moins desservie en courant électrique de la Cabine électrique de la SNEL située aux croisements des avenues Ngiri - Ngiri et Shaba dans la Commune de Ngiri - Ngiri font un effort considérable pour payer leurs factures du courant électrique forfaitaire ou d'électricité de la SNEL qu'ils n'ont même pas consommée à cause des pannes à répétition et injustifiées, des délestages, des feux d'air, des fusions et de la pratique honteuse et abusive du phénomène de transmission à cause du comportement peu responsable et incivique de certains abonnés de l'avenue Kingabwa qui s'illustreraient et se livreraient semble t- il à transmettre le courant électrique à l'avenue Movenda et d'autres avenues du quartier selon les informations non recoupées à notre possession et les dits abonnés de l'avenue Kingabwa du croisement Shaba et Gambela qui paient régulièrement leur factures à la SNEL ont droit à un courant électrique stable, permanent et de très bonne qualité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette situation malencontreuse, malheureuse, scandaleuse et ridicule du chaos total et de la déconfiture totale de la SNEL de ne pas bien vouloir maintenir au point son réseau du courant électrique au sein de l'avenue Kingabwa créée beaucoup des remords et des frustrations qui font que les abonnés commencent à perdre la confiance en la SNEL de respecter son engagement et son contrat ou sa convention de leur fournir moyennant le paiement de leur facture le courant électrique stable, permanent et de très bonne qualité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Cette situation malencontreuse n'arrange pas du tout les abonnés de la SNEL de l'Avenue Kingabwa qui en dehors des factures qu'ils paient régulièrement à la SNEL sont encore obligés et contrait malgré eux puisque se trouvant devant un fait accompli de manquer le courant en permanence pendant une semaine durant et en absence total de l'intervention urgente et ponctuelle des dépanneurs de la SNEL en temps réel de se faire cotiser ou de se cotiser pour acheter les 5 mètres de câble de 95 carré et payer encore les dépanneurs de la SNEL la main d'œuvre afin de venir arranger le courant électrique dans le départ 3 de l'avenue Kingabwa entre les croisements Shaba et Gambela. Si les faits relatés sont fondées et vraiment avérés et vraiment confirmés, alors quelle honte pour la SNEL Société Commerciale à Responsabilité Limitée Unipersonnelle et quelle honte aussi pour les Responsables du CVS de la SNEL de la Commune de Ngiri - Ngiri qui ne font pas malheureusement correctement leur travail, laissant ainsi les abonnés de l'avenue Kingabwa des croisements Shaba et Gambela dans le noir et l'obscurité totale sans courant électrique, sans aucune solution et pourtant ils sont sensés envoyer régulièrement leurs dépanneurs sur terrain chaque jour pour vérifier l'état de réseau et des cabines électrique de la SNEL disséminées dans la Commune de Ngiri - Ngiri et directement intervenir en cas de panne du courant électrique là ou il se poserait.

C'est pourquoi, pour vous rendre effectivement compte de la véracité de ces informations non recoupées, nous vous prions d'envoyer rapidement et de toute urgence dès la réception de cette lettre et ce message, vos équipes sur terrain enfin d'enquêter et de se rendre effectivement compte de la véracité de ces faits et tirer rapidement toutes les conséquences qui s'imposent. Nous voulons que cette situation soit rapidement résolue et le courant électrique définitivement rétabli aujourd'hui au sein de l'avenue Kingabwa, car il n'est pas normal que les abonnés de l'avenue Kingabwa des croisements Shaba et Gambela soient victimes des mesures discriminatoires dans la fourniture du courant électrique en violation de l'article 13 de la Constitution de la République, attendu dans la fourniture égalitaire du courant électrique qui est un droit fondamental garanti et inscrit dans l'article 48 de la Constitution de la République Démocratique du Congo.

Car, il n'est pas juste et n'est pas normal que les abonnés de l'avenue Kingabwa qui paient régulièrement leurs factures du courant électrique soit aujourd'hui privés du même courant électrique qu'ils paient des factures forfaitaires à la SNEL et cela durant une semaine à cause d'une panne de 5 mètres de câble 95 carrés que la SNEL peut résoudre cette situation dans 30 minutes ou à la limite une heure et au stade actuel des choses, ce qui est très honteux et regrettable que la SNEL ne fait et ne fournit pratiquement aucun effort et rien pour envoyer ses agents sur terrain afin de dépanner la situation et préfère laisser la situation pourrir et les abonnés de l'avenue Kingabwa à leur triste sort et à la portée et à la merci d'un groupe des gens que la SNEL ne connait pas malheureusement et qui circulent dans les parcelles des gens et rencontrer les abonnés de la SNEL et leur demander de se cotiser pour acheter les câbles électriques et pourtant c'est le devoir et la responsabilité de la SNEL de fournir des câbles et d'arranger son réseau électrique défectueux au sein de l'avenue Kingabwa aux croisements des avenues Shaba et Gambela.

Voici à présent nos propositions concrètes et recommandations pertinentes par rapport à l'interpellation à la Snel vous adressée depuis hier par e-mail pour résoudre durablement cette situation du courant électrique dans l'avenue Kingabwa, aux croisements des Avenues Shaba et Gambela.

1) Amener le câble de 95 carrés d'une longueur de 50 mètres pour remplacer le câble défectueux de l'endroit où cette panne se serait véritablement déclarée jusqu'au PS situé aux croisements des avenues Shaba et Kingabwa ;

2) Apporter le câble de 50 carrés d'une longueur de 100 mètres pour remplacer les câbles défectueux de part et d'autre de l'avenue Kingabwa aux croisements des avenues Shaba et Kingabwa ;

3) Entretenir rapidement le PS situé aux croisements des avenues Shaba et Kingabwa, en y mettant une porte et le fermer complètement à clé afin d'empêcher aux inconnues et personnes malveillantes de venir intervenir dans le réseau de la SNEL à tout moment et sans aucune autorisation en y créant encore d'autres pannes ;

4) Amener des bases pour mettre dans le PS situé aux croisements des avenues Shaba et Kingabwa ;

5) Ajouter un autre PS au niveau de l'avenue Yole pour décharger le PS de l'avenue Kingabwa afin d'éviter en cas de panne sur l'avenue Yolo un retour brutal du courant dans la cabine électrique et y provocant d'autres pannes supplémentaires au réseau ;

6) Assainir régulièrement le réseau défectueux de la SNEL contre le phénomène de transmission du courant électrique aux avenues Kingabwa et Yolo au départ 3 de la Cabine électrique située aux avenues Ngiri - Ngiri et Shaba ;

7) Faire régulièrement le contrôle, la surveillance du réseau de la SNEL ainsi que sa maintenance par les Agents qualifiés et dépanneurs de la SNEL.

Merci, nous avons dit l'essentiel et nous attendons de la SNEL une suite urgente de ce dossier et cette situation regrettable, chaotique et très embarrassante qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein des abonnés de la SNEL de l'avenue Kingabwa situés entre les croisements Shaba et Gambela.

Nous attendons de la part de la SNEL une suite urgente et favorable aujourd'hui dans le rétablissement rapide de la situation et du courant électrique en envoyant sur place vos enquêteurs et dépanneurs pour s'assurer de la situation et dépanner et rétablir le courant électrique au sein de l'avenue Kingabwa entre les croisements Shaba et Gambela.