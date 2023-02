Afrique de l'Est: Conférence de l'Accord de Juba pour la paix au Soudan débute aujourd'hui

Khartoum — La conférence sur l'accord de Juba pour la paix au Soudan et la complétion de la paix demandée par le mécanisme tripartite débute aujourd'hui.

La conférence qui est la deuxième des conférences de la phase finale du processus politique qui comprend les questions de la sécurité et la réforme militaire, la justice et la paix, l'Est Soudan, le démantèlement de l'autonomisation du régime du 30 Juin 1989, et la restauration des fonds publics.

Le porte-parole du processus politique Soudanais, Ingénieur Khaled Omar Youssef, a dit que l'objectif de la conférence est d'élargir la base de la discussion nationale sur la façon d'améliorer les moyens de mise en œuvre de l'accord de paix de Juba pour le Soudan, en supprimant les obstacles politiques et pratiques rencontrant sa mise en œuvre, et de trouver les raisons de l'échec de compléter la paix avec les mouvements armés qui n'ont pas signé l'accord, et de sortir avec des recommandations qui formeront la base des textes à inclure dans l'accord politique final et une feuille de route pour aider le gouvernement civil Transitoire à mettre en œuvre et à compléter la paix.

Le porte-parole a noté que plus de 450 hommes et femmes participent à la conférence, dont plus de 350 sont arrivés des différents États du Soudan, en particulier ceux affectées par les conflits armés, et représentent différents groupes de personnes déplacées, la société civile, les jeunes, les femmes, les administrations indigènes, les groupes religieux, les forces politiques et les spécialistes des questions liées.

Il a indiqué que les participants représentent un large spectre de la communauté, 60% d'entre eux sont des non signataires de l'accord-cadre politique, avec l'accent mis sur le pourcentage de femmes, qui ne doit pas être moins de 40% du total des participants à la conférence.

Il a souligné que les sessions d'ouverture de la conférence comprendront les discours du mécanisme tripartite, des garants et des témoins de l'accord de Juba pour la paix au Soudan, des signataires de l'accord-cadre et de l'accord de Juba.

Il a ajouté que Dr Al-Hadi Idris, chef du Front Révolutionnaire Soudanais, présentera un papier sur les caractéristiques de l'accord de Juba pour la paix au Soudan, tandis que les sessions plénières se poursuivront le deuxième jour pour couvrir les causes des conflits et des guerres au Soudan et les acquis de genre de l'accord de Juba pour la paix au Soudan : les défis de la mise en œuvre et la voie en avant , la situation humanitaire et les conditions des personnes déplacées dans les zones de guerre et de conflit.

Le porte-parole du processus politique Soudanais, Ingénieur Khaled Omar Youssef, a noté que le troisième jour des conférences discutera du rôle de l'administration indigène pour la promotion de la paix communautaire et la lutte contre le discours de haine et le système de gouvernement et ses niveaux conformément à l'Accord de Juba pour la paix au Soudan.

Il a dit que les sessions plénières seront conclues par la discussion du rôle de la communauté régionale et internationale pour le soutien de la mise en œuvre de l'accord de Juba pour la paix au Soudan, pendant ce temps, les participants à la conférence seront divisés en groupes de travail pour discuter la mise en œuvre de l'accord en ce qui concerne les législations, les politiques, les mécanismes, les priorités et les obstacles, indiquant que la conférence se terminera le Vendredi 3 Février 2023, après avoir compléter la formulation des recommandations finales.