Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er Février 2023

Côte d’Ivoire : Consommation de carburant- Le prix du litre de l'essence en hausse de 40Fcfa

Pour ce mois de Février, le prix du litre de l'essence en hausse de 40Fcfa super sans plomb connaît une hausse de 40 Fcfa pour la période du 1er au 28 février 2023. Selon une note officielle de la direction générale des hydrocarbures publiée le mardi 31 Janvier 2023, le prix de l'essence super sans plomb passe de 775 Fcfa à 815 Fcfa le litre, soit une hausse de 40 Fcfa. Quant au gasoil, le plus utilisé dans le secteur du transport, son prix est maintenu à 655 Fcfa le litre. Il en est de même pour le pétrole lampant beaucoup utilisé en zone rurale dont le prix du litre est maintenu à 685 Fcfa Les prix du gaz butane restent, également, inchangés. En Côte d’Ivoire, l’ajustement des prix à la pompe des hydrocarbures se fait conformément aux dispositions du mécanisme automatique des cours sur le marché mondial. (Source : presse locale)

Mali : Rapprochement - Iyad Ag Ghali s'entretient avec des groupes rebelles

L'apparition d'Iyad Ag Ghali qui dirige le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, lié à al-Qaïda, et des membres de trois importants groupes armés du Nord provoque des commentaires au Mali. Car ces groupes armés, signataires de l’accord d’Alger, ont récemment dénoncé la mauvaise volonté des autorités maliennes dans l’application réelle de ce document paraphé en 2015. Iyad Ag Ghaly a rencontré trois responsables de groupes armés du Nord. Pour l’analyste politique malien Bréma Ely Dicko, l’alliance de circonstance entre le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et les groupes armés du Nord n’a pourtant pas pour objectif de mettre en cause l’accord d’Alger. Cliquez sur l'image pour écouter l'analyse de Bréma Ely Dicko. (Source : Apa)

Burkina Faso : Coopérations régionale- Le Premier ministre Burkinabè à Bamako

Me Apollinaire Kyélem de Tambèla doit rencontrer le président de la Transition malienne, Assimi Goita.Le Chef du gouvernement Burkinabè est attendu, ce mardi 31 janvier 2023, à Bamako, ont rapporté des sources concordantes. Il doit y effectue une visite officielle de travail et d'amitié de 48 heures, ont précisé nos sources. Elles ont indiqué qu'il devrait rencontrer son homologue malien Choguel Maïga ainsi que le président de la Transition, le colonel Assimi Goita. C'est sa première visite officielle dans le pays après s'y être rendu en catimini en décembre dernier pour continuer en Russie, tout aussi secrètement. En mi-janvier 2023, le Mali avait aidé le Burkina dans la recherche d'une soixante de femmes enlevées, le 11 janvier, par des jihadistes présumés à Arbinda puis retrouvées après une semaine de captivité, à Tougouri, par l'armée burkinabè.( Source : Apa)

Guinée : Recensement général de la Population et de l’Habitat- Conakry à l’école Ivoirienne

Étape clef du processus de retour à l’ordre constitutionnel en Guinée, le recensement général de la Population et de l’Habitat « RGPH4 » va bientôt commencer. Le gouvernement de transition qui veut réussir cette opération qui devra aider le pays à avoir des données statistiques fiables veut s’inspirer du modèle ivoirien, devenu une école pour de nombreux pays.C’est dans ce cadre que la ministre du Plan et de la Coopération Internationale a effectué un déplacement dans ce pays voisin à la Guinée.« Nous sommes venus nous abreuver de cette riche expérience (de la Côte d’Ivoire) liée au recensement général de la population et connaître tout ce qui a prévalu à la réussite de ce processus », a indiqué Rose Pola Pricémou depuis Abidjan où elle été reçue lundi par son homologue ivoirien. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Activités politiques- Pape Malick Ndour s’attaque à Ousmane Sonko

A l’occasion du Gamou-hommage dédié à Serigne Mansour Sy Djamil, Pape Malick Ndour faisait partie de la délégation de ministres qui a représenté le Président Macky Sall à Louga. Lors de sa prise de parole, le ministre de la Jeunesse n’a pas été tendre avec le leader de Pastef, Ousmane Sonko. « Nous ne sommes pas venus, cette nuit, à Louga pour évoquer les délires impudiques et lassants de Ousmane Sonko. Nous sommes ici au Ndiambour pour la commémoration de la vie et de l’œuvre de Serigne Moustapha Sy Jamil, un grand Sénégalais, homme de Dieu, qui a toujours travaillé pour la paix sociale, la concorde et la cohésion nationale. Donc, vous devinez aisément qu’il serait malvenu de citer le nom de ce monsieur poursuivi pour des crimes de viol et menace de mort en cette nuit de dévotion et de louanges à Allah », a-t-il déclaré lorsqu’il a été interrogé sur Sonko. Son Gatsa-Gatsa le conduira irrémédiablement au « Massa Massa ». On l’attend de pied ferme sur le terrain », a terminé Pape Malick Ndour. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Insécurité- Pas moins de 30 personnes tuées dans des attaques en 72 heures

Depuis le week-end écoulé et le début de cette semaine de fin janvier 2023, pas moins de trente personnes ont été sauvagement assassinées par des terroristes. L’Ouest, le Centre-est et l’Ouest du pays ont été endeuillés par ces gens sans foi ni loi qui ont exécuté civils et militaires. Dans l’après-midi du samedi 28 janvier 2023, les hommes armés ont intercepté un car de transport entre Tenkodogo et Ouargaye (Centre-Est,), à quelques encablures de la commune de Lalgaye. Le lundi 30 janvier, 13 personnes dont 10 gendarmes, 2 Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et un civil ont également été tués à Falangoutou dans le Séno (Sahel) selon un communiqué de l’Etat-major. (Source : aouaga.com)

Liberia : Présidentielle - Weah annonce sa candidature à sa réélection

Le président du Liberia George Weah a annoncé lundi qu'il briguerait un deuxième mandat consécutif à la tête de ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest lors de l'élection prévue en octobre.« Mes chers concitoyens, je viendrai sous peu vers vous pour vous demander de renouveler (...) pour la deuxième fois le mandat que vous m'avez accordé il y a six ans », a déclaré l'ancienne gloire du football dans un grand tumulte approbateur à la fin du discours annuel et solennel sur la situation du pays.M. Weah, 56 ans, a promis un second « mandat riche d’opportunités, un mandat pour la transformation, un mandat pour le développement », mais aussi pour « la consolidation » des acquis.(Source : Apa)

Benin : Coopération militaire- Rabat satisfait de son élargissement à d’autres domaines

Le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des Far et Commandant la Zone Sud, Belkhir El Farouk a reçu, mardi à Rabat, le Général de Brigade Fructueux Gbaguidi, Chef d’Etat-Major Général des Forces armées béninoises. Les discussions entre les deux responsables, qui se sont déroulées en présence des Chefs de Bureaux concernés de l’EMG des FAR, ont porté sur la coopération bilatérale entre les Forces Armées Royales et les Forces Armées Béninoises, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des Far. A cette occasion, l’Inspecteur Général des FAR et le Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Béninoises se sont félicités des liens d’amitié, de solidarité agissante et de confiance mutuelle qui lient le Royaume du Maroc et la République du Bénin. Les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant à l’élargissement de la coopération militaire à d’autres domaines et réitéré leur volonté de continuer à œuvrer pour promouvoir davantage cette coopération bilatérale. (Source : Apa)

Rdc : Eglise catholique- Le pape François en escale avant le Sud-Soudan

Le pape François a foulé le sol de la République démocratique du Congo, sa première escale avant de partir pour le Soudan du Sud vendredi. Du mardi 31 janvier au dimanche 5 février, le souverain pontife visitera deux pays du continent africain, minés par la guerre. Très attendu en RDC, il devait déjà se rendre à Kinshasa en juillet dernier, mais son déplacement avait été annulé pour des raisons de santé. Pour des raisons de sécurité, le pape ne se rendra pas dans le Nord-Kivu, mais il recevra une délégation de victimes et devrait lancer un appel à stopper le conflit durant la Messe à Ndolo, où plus d'un million de personnes sont attendues. (Source : Africanews)

Centrafrique : Administration productive- Mise en place d’un système de contrôle horaire

Le Premier Ministre de la Centrafrique, M. Félix MOLOUA, a inauguré un dispositif horaire à la Primature, le lundi 30 janvier 2023. Ce système a été mis en place pour garantir que tout le personnel de l'institution travaille effectivement pendant les 8 heures requises par la loi.M. MOLOUA a informé la presse que ce système sera bientôt étendu à tous les départements gouvernementaux pour garantir la productivité de l'administration Centrafricaine. Les fonctionnaires et les agents seront tenus de travailler pendant 8 heures par jour et les responsables de départements seront chargés de veiller à ce que le système fonctionne correctement. C'est un premier pas pour assurer que les employés de l'État travaillent de manière efficace et responsable pour le bénéfice de tous les Centrafricains. ( Source :abangui.com)