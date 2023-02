Mali: Iyad Ag Ghali s'entretient avec des groupes rebelles

Les discussions entre Iyad Ag Ghali et des membres de trois importants groupes armés du Nord du Mali suscite des commentaires dans le pays.

L'apparition d'Iyad Ag Ghali qui dirige le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, lié à al-Qaïda, et des membres de trois importants groupes armés du Nord provoque des commentaires au Mali. Car ces groupes armés, signataires de l'accord d'Alger, ont récemment dénoncé la mauvaise volonté des autorités maliennes dans l'application réelle de ce document paraphé en 2015.

Pour l'analyste politique malien Bréma Ely Dicko, l'alliance de circonstance entre le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et les groupes armés du Nord n'a pourtant pas pour objectif de mettre en cause l'accord d'Alger. Cliquez sur l'image pour écouter l'analyse de Bréma Ely Dicko.

Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a été créé 2017, autour d'Aqmi, dirigé par Iyad Ag Ghali. Il est opposé à un autre groupe, l'Etat islamique au grand Sahara (EIGS), qui est monté en puissance et a signé une série d'attaques d'ampleur fin 2019 contre des bases militaires au Mali et au Niger.