Congo-Kinshasa: Le Pape François en RDC pour délivrer "un message de paix"

Le Pape François est arrivé à Kinshasa en République démocratique du Congo pour une visite de quatre jours.

Cela fait 37 ans qu'un pape a visité la RDC pour la dernière fois. A l'époque, Jean-Paul II a rencontré Mobutu Sese Seko et le pays s'appelait encore le Zaïre. Si à Kinshasa c'est l'effervescence, dans l'est du pays, on aurait également aimé voir le pape mais sa visite à Goma a été annulée pour des raisons de sécurité. Ce déplacement devrait toutefois attirer l'attention sur l'insécurité dans l'est de la RDC.

Depuis la chute de Mobutu Sese Seko dans les années 1990, la paix n'est en effet pas revenue dans de nombreux endroits dans l'est de la RDC.

Selon une étude de l'International Rescue Committee, entre 1998 et 2007, près de 5,4 millions de personnes auraient perdu la vie dans cette région en raison des conflits et des crises humanitaires qui en ont résulté.

L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch a dénombré plus de 120 groupes rebelles dans l'est du pays en 2020. L'un d'eux, le M23, est récemment passé à l'offensive près de Goma et est à nouveau à l'origine de tensions diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles.

La paix, rien que la paix

Le Pape est porteur d'un message de paix, selon Ettore Balestrero, nonce du Vatican au Congo.

"Le pape veut réconforter les Congolais qui ont tant souffert ces dernières années. Il veut panser les plaies ouvertes de cette violence. C'est le rôle de l'Eglise (...) on aide aussi à la réconciliation intercommunautaire" assure-t-il.

Et à son arrivé en République démocratique du Congo, le Pape François a été accueilli avec ferveur pour cette visite de quatre jours dans le plus grand pays catholique d'Afrique.

Quelles sont les étapes de son programme puisque le pape François doit rester jusqu'à vendredi en RDC? Il dit être venu pour consoler les populations meurtries, est-ce que la violence dans l'est du pays sera au centre de cette visite ? Cliquez sur l'image pour écouter les réponses du correspondant de la DW Jean-Noel Ba Mweze.

Des souhaits

En attendant, dans l'est, les combats entre l'armée congolaise et le M23 se poursuivent au nord de la ville de Goma.Une délégation a quitté cette région pour rencontrer le Pape François. Christian en fait partie, il est convaincu du réconfort que le pape va apporter aux Congolais.

"Il nous apporte également un message d'espérance, c'est une espérance qui nous place dans l'engagement pour bâtir un avenir meilleur. Nous pensons qu'après son retour, nous allons assister à la paix, surtout pour nous autres qui venons d'un diocèse meurtri par la guerre. Le Pape vient nous dire de ne pas nous plonger dans le découragement " estime Christian.

Dieumerci Paluku vient, lui, de Beni, dans la province du Nord-Kivu. Il espère que le Pape, après avoir écouté les victimes des violences de l'est, comprendra leur souffrance et fera un plaidoyer auprès de la communauté internationale.

"J'espère qu'en écoutant les victimes, il pourra porter notre voix auprès de ceux qui sont censés garantir la sécurité mondiale" explique-t-il.

La venue du Pape en RDC est aussi saluée par Albertine Kavugho. Elle attend que le pape adresse un message de paix au M23 et à tous ceux qui déstabilisent l'est du pays.

"Tous ceux qui sont derrière le M23, qui sont derrière ceux qui nous agressent, nous aimerions que le Pape adresse un message à ces personnes-là, peut-être qu'ils finiront par écouter sa voix parce qu'ils n'ont pas écouté notre voix" espère Albertine.

Comme Albertine, nombreux sont les Congolais qui insistent sur le retour de la paix dans l'est de la RDC.

Le Congo est parmi les pays au monde avec le plus de catholiques. Selon les statistiques du Vatican, ils seraient plus de 52 millions. L'Eglise catholique assure soutenir plus de 13.100 écoles maternelles et élémentaires dans le pays. Et 40 % des établissements de santé. Elle envoie également des observateurs électoraux et des missions de reconnaissance dans les zones de crise.