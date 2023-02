Congo-Kinshasa/Maroc: Les Léopards U23 disqualifiés de la course qualificative à la prochaine CAN Maroc 2023

Les Léopards de moins de 23 ans de la RDC ont été disqualifiés de la course pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des nations cette catégorie, dont la phase finale est prévue au mois novembre 2023, au Maroc, a-t-on appris jeudi, des sources proches de la Fédération congolaise de football association (FECOFA).

La Confédération africaine de football (CAF), qui en a ainsi décidé au cours de sa réunion disciplinaire du 17 janvier dernier à Alger, reproche à la FACOFA d'avoir violé les dispositions du code disciplinaire et des statuts de son instance, en alignant son équipe aux éliminatoires, alors qu'elle était sous sanction.

Le 24 avril 2019, le jury disciplinaire de la CAF avait sanctionné FECOFA, disqualifiant les Léopards U23 de la RDC de la CAN Egypte 2019, pour avoir aligné un joueur plus âgé, en la personne d'Arsène Zola, malgré sa qualification arrachée sur terrain en battant le Maroc (0-0/1-0). Par cet acte, la RDC devait être suspendue pour deux éditions 2019 et 2023. La CAF a été surprisevoir et de quel droit la FECOFA s'est permise d'aligner son équipe aux éliminatoires pourtant sous sanction.

Le secrétaire générale de la FECOFA, qui a été entendu à Alger, le 17 janvier, au cours de cette réunion disciplinaire, a reconnu que la Fédération avait été parfaitement informée de la décision disciplinaire de la CAF du 24 Avril 2019, mais a cité des changements d'administration et d'autres circonstances au sein de l'organe faitier du football congolais.

Des arguments faibles, voire très faibles pour convaincre le jury disciplinaire de la CAF, qui conformément à ses statuts de la CAF, et code disciplinaire, a décidé que la FECOFA soit immédiatement éliminée de la course pour l'édition Maroc 2023. Et, doit payer une amende correctionnelle de 50.000 USD.

Pour rappel, la RDC devait croiser le Ghana au mois pour le troisième et dernier tour de ces éliminatoires.