Afrique: Les responsables des médias invités à contribuer à la réussite des IXès Jeux de la Francophonie à Kinshasa

Ils étaient environ une soixantaine des professionnels et responsables des médias congolais à répondre à l'invitation de M. Isidore Kwandja Ngembo, Directeur National chargé de l'organisation des IXès Jeux de la Francophonie à Kinshasa, du 28 juillet au 6 août 2023.

Cadre choisi : le salon Lubumbashi du Pullman Grand Hôtel, à la Gombe. Il était accompagné, lors de ce face-à-face, de M. Bertrand Kabongo, le Directeur National Adjoint, Mme Veronica, la Modératrice et, Mme Patricia Phanzu, la Chargée de Communication du CNJF.

Autour d'un échange de vœux, cette rencontre, la première du genre avec les patrons des médias congolais, a tourné essentiellement autour d'une série questions impliquant aussi bien la contribution de leurs organes respectifs dans la diffusion des informations consécutives aux préparatifs engagés que les préalables liés à la tenue effective de ces IXès jeux-là à Kinshasa en RDC dans le RDC : les responsables des médias invités à contribuer à la réussite des IXès Jeux de la Francophonie à Kinshasa contexte d'aujourd'hui marqué par la crise sécuritaire déclenchée dans l'Est à la suite de l'agression rwandaise couplée au déchaînements des renégats constellés au sein du M23 et la récession économique mondiale. A cela, il était question également d'avoir un certain de précisions sur la participation accrue des congolais, les travaux d'infrastructures et de construction des cadres d'hébergement des athlètes attendus.

A toutes ces questions devenues récurrentes, Isidore Kwandja a rassuré qu'à la faveur de l'implication personnelle du Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces IXès Jeux de la Francophonie auront bel et bien lieu à Kinshasa aux dates indiquées. Il a, en outre, ajouté que tout récemment, les délégations canadiennes, belges, françaises et de l'OIF, en séjour à Kinshasa, ont formulé quelques observations dont les équipes de travail sont en train de prendre en compte d'ici avant juillet 2023. Certes, a-t-il dit, les difficultés ne manquent pas.

Mais, au vu des efforts engagés par le gouvernement que dirige aujourd'hui Jean Michel Sama Lukonde Kyenge sous l'impulsion de Félix Tshisekedi, lui-même, il y a lieu d'espérer que la RD. Congo relèvera, à coup sûr, le pari de l'organisation de cet événement transnational aux retombées économiques multiples pour la RD. Congo.

Point n'estde rappeler, ici, qu'en hormis du logement des athlètes, tous les autres touristes, toutes les délégations venant de partout au monde, tous les autres spectateurs, ... paieront les hôtels, restaurants, billets d'avion, frais de transport et, pourquoi pas, tant d'autres biens et services relevant des accommodations pendant les dix jours de ces IXèmes Jeux de la Francophonie.

Ce sera, en plus, un cadre de relance des sports avec des salles de gymnase et d'autres sites additionnels qui, désormais, feront partie du patrimoine sportif congolais. La culture, l'autre pilier de ces mêmes IXès jeux, sera, elle aussi, au rendez-vous. Car, à tout le moins, il faudrait noter qu'il est prévu des soirées de gala et, même, les festivals au cours desquels la rumba congolaise ainsi que les artistes congolais retrouveront certainement leurs places pour résonner dans les tympans, les esprits et les consciences de tous les convives.

Même s'il reste encore quelques modalités pratiques à définir clairement pour asseoir ce partenariat si important, Isidore Kwandja Ngembo s'est dit, néanmoins, ouvert aux échanges à toutes les discussions susceptibles de renforcer ces liens de collaboration étroite entre les médias et le Comité National de l'organisation des IXèmes Jeux de la Francophonie à Kinshasa.