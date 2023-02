Afrique: Pape Thiaw - 'Nous voulons retourner au Sénégal avec le trophée'

Fier de la prestation de son équipe, vainqueur de Madagascar 1-0 en demi-finale, mardi, Pape Thiaw affiche ses ambitions : 'Nous voulons retourner au Sénégal avec le trophée". Après 11 ans d'absence, les Lions de la Teranga sont en finale du Championnat d'Afrique des Nations, TotalEnergies 2022.

Après avoir embrassé et félicité son homologue malgache, Romuald Rakotondrabe, Pape Thiaw a pris sa place en conférence de presse : "Nous sommes heureux de la qualification. Personnellement, je suis heureux que le football local sénégal soit mis en valeur. Notre pays est pétri de talent."

Puis le tacticien sénégalais a fait une analyse à chaud du match : "Ce que je retiens c'est la victoire. Oui, les garçons ont eu beaucoup d'occasions et ce n'est pas allé au bout. On aurait pu alourdir le score. J'ai aussi noté la motivation. Vous savez, la plupart d'entre eux sont très jeunes, certains seront dans quelques semaines appelés chez les U20. Ils confondent vitesse et précipitations."

Il poursuit : "Il faut ajouter à cela, les qualités de l'adversaire. Madagascar est une excellente équipe, très technique. La plupart des joueurs malgaches ont un centre de gravité très bas. Dès qu'ils ont le ballon, en une ou deux touches balles, ils peuvent faire la différence. Il faut saluer le travail défensif de l'équipe, mes joueurs ont été très vigilants dans cet aspect."

Les Lions de la Teranga auront quelques jours de repos, avant de redescendre dans l'arène face à l'Algérie, l'autre finaliste et surtout pays hôte de la compétition.

"Algérie - Sénégal. Tout le monde me parlait de cette affiche, bien avant que nous nous retrouvions en finale. Nous y sommes. Le stade sera acquis à leur cause. Nous connaissons très bien la ferveur des supporters algériens. Ils vont les pousser jusqu'au bout. On va se battre avec nos armes. On s'est déjà rencontré à Annaba en amical. Le match s'est conclu sur un 2-2." analyse le sélectionneur sénégalais.

" L'Algérie est une équipe solide. Ils n'ont encaissé aucun but. On va devoir trouver la faille pour gagner ce match". conclut-il.

Synchronisation des montres. Le Sénégal affrontera l'Algérie, samedi 4 février, au stade Nelson Mandela de Baraki. Coup d'envoi à 20h30.