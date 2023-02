Afrique: Lamine Camara - "Finir en feu d'artifice"

Pour la deuxième fois de ce Championnat d'Afrique des Nations,TotalEnergies Algérie 2022, Lamine Camara a été élu Homme du Match. Le Sénégalais a amplement contribué à la victoire des siens 1-0 contre Madagascar.

À tout juste 20 ans, l'attaquant des Lions de la Teranga a fait preuve de maturité et d' humour comme l'illustre ses propos en conférence de presse d'après-match "On s'est endormi pendant 11 ans, maintenant nous offrons une finale" annonce t-il d'un air bien malicieux devant un parterre de journalistes dont des reporters sénégalais venus en nombre à Alger.

Durant le match, le numéro 5 du Sénégal est le joueur qui a le plus tenté. "Croyez-moi je suis le premier déçu de ne pas avoir marqué, de ne pas avoir aidé mon équipe sur ce plan. Cependant, j'ai choisi d'être un joueur de football et le football est un sport collectif. Le plus important est la victoire qui nous envoie en finale de cette belle compétition".

Dans quatre jours, c'est l'ogre algérien qui se présente face au Sénégal "Comme on se retrouve (rires). Ils nous avaient battu à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Egypte (ndlr: le Sénégal avait perdu contre l'Algérie 1-0). Il n'y a pas de revanche ou autre. C'est un nouveau match, une nouvelle finale et nous voudrions à tout prix la gagner".

Quant à savoir si le jeune homme ressent une nouvelle pression à l'idée d'affronter l'Algérie, pays hôte de la compétition, sa réponse est immédiate : "Non! Au contraire, c'est le genre de match que j'aime jouer. Le public sera contre nous, ce qui est normal. Mais, cela ne nous empêchera pas de gagner ce match et de ramener la coupe à la maison. Notre peuple est une population qui a été nourrie par la victoire. Nos grands frères ont gagné la CAN, il y a eu la victoire à la CAN de Beach soccer, à nous d'amener notre pierre à l'édifice. Il faut finir cette compétition sur un feu d'artifice.

Lamine Camara et ses coéquipiers ont rendez-vous avec l'histoire, ce samedi 4 février, au stade Nelson Mandela.