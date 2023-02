Afrique: Accélérer l'accès aux énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest

communiqué de presse

La Sierra Leone, le Liberia, le Tchad et le Togo donnent le coup d'envoi d'activités visant à accroître la capacité d'énergie renouvelable connectée au réseau

FREETOWN, 31 janvier 2023 - Les activités entrant dans le cadre du nouveau Projet régional d'intervention urgente dans le secteur de l'énergie solaire (RESPITE) ont officiellement démarré à Freetown afin d'accroître l'accès à l'électricité pour des millions de consommateurs actuels et potentiels au Liberia, en Sierra Leone, au Tchad et au Togo. RESPITE- projet régional de 311 millions de dollars soutenu par la Banque mondiale et approuvé le 20 décembre 2022, dont les accords juridiques sont signés aujourd'hui - vise à augmenter rapidement la capacité d'énergie renouvelable connectée au réseau et renforcer l'intégration régionale dans les pays participants.

L'Afrique de l'Ouest enregistre, avec 220 millions de personnes vivant sans accès, l'un des taux d'électrification les plus bas, associé à des coûts d'électricité parmi les plus élevés d'Afrique subsaharienne. La hausse des prix du pétrole - conséquence de la guerre en Ukraine - a augmenté le passif des compagnies d'électricité et les pays sont confrontés à une crise aiguë de l'approvisionnement en électricité qui menace leur croissance économique. De plus, les pays de la région comptent sur des centrales électriques à base de pétrole pour répondre à la demande croissante. Outre l'impact négatif sur le climat, les tarifs sont de plus en plus élevés pour les consommateurs.

" L'énergie nous revient beaucoup plus cher aujourd'hui qu'il y a 18 mois. Les prix très élevés et toujours en hausse continuent d'avoir une incidence négative sur d'autres secteurs de nos économies ", a déclaré Son Excellence le Président Julius Maada Bio, Président de la Sierra Leone, qui a présidé la signature officielle des accords de financements, en présence de délégations officielles du Liberia, du Tchad, du Togo, du West Africa Power Pool (WAPP), de la Banque mondiale ainsi que d'autres acteurs clés. " Cette intervention régionale est indispensable à court terme. Aujourd'hui, nos pays font un pas audacieux dans la bonne direction. RESPITE est le début d'une révolution dans l'approvisionnement et l'accès à l'énergie ", a-t-il ajouté.

RESPITE contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) en finançant l'installation et l'exploitation d'environ 106 mégawatts d'énergie solaire photovoltaïque avec des batteries et des systèmes de stockage, l'expansion de 41 mégawatts de capacité hydroélectrique, et en soutenant les distributions et transmissions d'électricité dans les quatre pays. Le projet inclut également une approche régionale, en fournissant 20 millions de dollars pour aider le WAPP à améliorer le potentiel du commerce de l'électricité en Afrique de l'Ouest et à faciliter le partage des connaissances entre les pays membres de la CEDEAO.

Ainsi que souligné par M. Bernard Hessou, directeur de la planification, de la programmation des investissements et de la sauvegarde environnementale au WAPP : " RESPITE soutient pleinement le WAPP dans la réalisation de ses objectifs visant à élargir l'accès des citoyens de la CEDEAO à des fournitures d'électricité compétitives et respectueuses du climat. Il contribuera à créer des opportunités pour améliorer la qualité de vie tout en apportant un soutien supplémentaire au WAPP dans la préparation de ses projets prioritaires et dans l'établissement d'un marché régional de l'électricité à travers les pays de la CEDEAO. "

RESPITE offre une solution plus durable et plus abordable pour un secteur énergétique plus propre et ouvre la voie à une expansion ambitieuse de la production d'énergie propre en Afrique de l'Ouest. Dans le cadre du lancement, une table ronde régionale sur le secteur de l'énergie s'est tenue en prélude à la cérémonie de signature pour discuter de la façon dont le déploiement des énergies renouvelables permettrait aux pays de réduire les coûts et les émissions, et d'assurer un accès universel à l'énergie pour soutenir la transformation économique en Afrique de l'Ouest.

" RESPITE complète des projets régionaux existants en ajoutant au mix énergétique de la région la première énergie renouvelable propre et abordable obtenue de manière concurrentielle, tout en renforçant l'intégration régionale, élargissant le potentiel du commerce de l'électricité et en améliorant l'environnement pour l'intégration des énergies renouvelables à l'avenir ", a déclaré Mme Boutheina Guermazi, directrice de la Banque mondiale pour l'intégration régionale en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.