Sénégal: 3e mandat - Le comité d'initiative de Jamm à Gën 3e Mandat décline son plan d'action

Le comité d'initiative de Jamm à Gën 3e mandat continue de se mobiliser pour barrer la route à toute tentative de candidature pour le président Macky Sall, de briguer un troisième mandat. Face à la presse, mardi 31 janvier 2023, Sengane Senghor, chargé des affaires juridiques auprès de la RADDHO, par ailleurs porte parole du jour, a présenté leur plan d'action qui sera mis en œuvre prochainement. Le comité d'initiative, qui appelle le peuple à joindre leurs intelligences et leurs forces pour ne pas laisser prospérer, les thèses d'une minorité, invite par ailleurs, les citoyens sénégalais résidents et de la diaspora à signer massivement la pétition, précisément la lettre ouverte adressée au président Macky Sall.

Face à la presse ce mardi 31 janvier 2023, le comité d'initiative de Jamm à Gën 3e Mandat a présenté son plan d'action, allant dans le cadre de ses activités contre la candidature du président Macky Sall, à un 3e mandat. Selon Sengane Senghor, porte parole du jour, " le comité d'initiative Jamm à Gën 3e Mandat a finalisé un plan d'action qui le conduira prochainement à mettre en place des cellules dans toutes les localités du sénégal et de la diaspora. En outre, le comité prévoit de prendre contact avec d'autres acteurs de la société civile, les autorités religieuses et coutumières et les partis politiques afin de déterminer ensemble des plages de convergence susceptibles de faire triompher la vérité et de préserver la paix sociale ainsi que l'exception sénégalaise : zéro mort, zéro blessé et zéro dégât en 2023-2024."

Quant à la discorde et la division dont ils constatent dans le champ politique et auprès de l'opinion publique, les membres de la plateforme citoyenne appellent le peuple sénégalais à s'unir autour de la vérité pour préserver la paix civile. Ainsi, cet appel, d'après le chargé des affaires juridiques à la Raddho, M. Senghor : " l'appel du comité d'initiative de Jamm à Gën 3e Mandat " est adressé au président Macky Sall pour lui réitérer notre demande de ne pas céder aux voix qui le poussent, lui, le gardien de la Constitution, à violer la Charte fondamentale sur laquelle il a prêté serment (... ). Nous convions ce dernier à renoncer à imposer à notre peuple une candidature moralement, politiquement et juridiquement inacceptable, démocratiquement indécente et historiquement honteuse. "

Sur ce, dit M. Senghor : " Nous appelons les forces vives de la nation à joindre leurs intelligences et leurs forces pour ne pas laisser prospérer et triompher les thèses d'une minorité, dont l'objectif déclaré menace nos lois, nos valeurs morales, nos acquis démocratiques ainsi que la stabilité de notre cher Sénégal. "

Par ailleurs, ils invitent les citoyens sénégalais résidents et de la diaspora à signer massivement la pétition, précisément la lettre ouverte adressée au président Macky Sall, le 17 octobre 2022, dont l'objectif selon Cheikh Fall, d'Africtivites, est de trois millions de signataires.