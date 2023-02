Afrique: CHAN 2022 - Battus, les Barea jouent la 3e place contre le Niger

Les Malgaches ne disputent pas leur première finale continentale après avoir concédé la défaite contre les Sénégalais, hier, en demi-finale du CHAN.

Pour une première demi-finale d'un Championnat d'Afrique des Nations, les Barea de Madagascar ont fait l'amère expérience de la défaite face aux Lions de la Téranga du Sénégal. Au terme d'un match complètement fou surtout dans les 20 dernières minutes, les Barea de Madagascar ont perdu face aux Lions de la Téranga du Sénégal. Les protégés de Roro Rakotondrabe se sont inclinés par un but à zéro. Les Barea ne disputent pas la finale, mais, ont laissé leur trace tout au long de la compétition comme étant la révélation du CHAN.

But matinal

Plus entreprenants, les Sénégalais sur une erreur de la défense malgache, sur un centre bien déposé par Mamadou Sané, Amadou Diallo, d'une tête imprenable, ouvre le score à la 4e mn. Les Malgaches manquent de précision dans les passes et surtout face à un arbitrage discutable. Face au jeu agressif des Sénégalais, les défenseurs malgaches ont fléchi. A plusieurs tentatives, les attaquants sénégalais ont failli faire trembler le filet de Nina Rakotoasimbola. Nina était excellente en stoppant les nombreuses occasions sénégalaises. La première mi-temps était sénégalaise qui a su profiter de la faille et des lacunes surtout dans la défense malgache.

57,3% de possession

A la reprise, c'est la même intensité sur le terrain où les Sénégalais ont vite relancé les hostilités. Le coach des Barea a décidé de renforcer la ligne offensive malgache et dans le milieu de terrain en faisant rentrer Carlos, Tendry, Onja. Après la sortie de Datsiry sur une blessure à 70e mn, Doddy le replace sur le terrain. Les Malgaches sont bien rentrés dans le jeu et relancent les hostilités dans les 20 dernières minutes du jeu. A la 81e mn, le tir de Dax Andrianarimanana dans la surface de réparation sénégalaise a touché la main d'un joueur sénégalais, mais, l'arbitre central tchadien n'a pas consulté le VAR. Cette action aurait pu faire changer le déroulement de la rencontre. Durant ce match, la possession de balle a largement été en faveur du Madagascar (57.3% contre 42,7%) . Les joueurs du Sénégal ont cadré leurs tirs à 7 reprises contre 0 tir côté Madagascar. L'expérience et la gestion d'un grand match font défaut à la sélection malgache. Les Barea se contentent du match de la troisième place contre les Mena du Niger, ce vendredi, 2 février à Oran. La délégation malgache quitte Alger ce jour en direction de la seconde ville algérienne.

Feuille de match

Madagascar

Titulaire : Nina Rakotoasimbola, Avizara Soloniaina, Tantely Antoine Randrianiaina (Capitaine), Soloniaina Rajo Nirina, Rojolalaina Andriamanjato, Koloina Razafindranaivo, Lalaina Clivier Rafanomezantsoa, Arohasina Andrianarimanana dit Dax, Olivier Randriatsiferana, Jean Martin Rakotonirina, Jean Yvon Razafindrakoto.

Sénégal

Titulaires : Pape Mamadou, Ousmane Diouf, Mamadou Sane, Lamine Camara, Ousmane Marouf Kane, Cheikh Ibra Diouf, Papa Amadou Diallo, Malick Mbaye, Cheick Tidiane Sidibe, Moussa Ndiyae et Cheikhou Omar Ndiyae (Capitaine)

Arbitre : Alhadji Allaou Mahamat (Tchad)

Assistants : Rodrigue Menye Mpele (Cameroun), Eric Ayimavo (Bénin), Ibrahim Traore (Côte d'Ivoire).