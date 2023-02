Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le Club 2002-PUR évalue ses forces en deux décennies d'existence

Les 21 ans d'existence du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (PUR), ont été commémorés le 30 janvier à Brazzaville, au cours de la session extraordinaire du secrétariat permanent élargie aux présidents des fédérations venus de la quasi-totalité des départements.

La rencontre placée sous la direction du secrétaire général du Club 2002-PUR, Juste Désiré Mondelé, a permis aux participants, entre autres, de faire le bilan des activités menées pendant les deux décennies avant d'adopter l'agenda du parti de 2023. Parti de la majorité présidentielle, le Club 2002-PUR a obtenu deux députés à l'issue des élections législatives de juillet et août 2022, notamment Juste Désiré Mondelé, dans la première circonscription électorale de Ouenzé, à Brazzaville, et Louis Gabriel Missatou, à Lumumba I, à Pointe-Noire.

La formation politique créée par Guy César Wilfrid N'Guesso a également obtenu 34 conseillers départementaux et municipaux dans onze des douze départements que compte le pays. En effet, ces différents élus ont été présentés à l'assistance avant d'être congratulés par le secrétaire général du parti qui s'est réjoui de la moisson obtenue.

Ainsi, fort de ses acquis électoraux obtenus à l'issue des élections générales de 2022, le Club 2002 PUR s'est vu confier quelques postes de responsabilité. C'est le cas de son secrétaire général, Juste Désiré Mondelé, nommé ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local ; de Louis Gabriel Missatou, premier vice-président du Conseil départemental et municipal, premier adjoint au maire de la ville et Pointe-Noire ; d'Emma Clesh Atipo Ngapi, deuxième vice-président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville. " Fort de son potentiel et de la diversité des compétences dont il regorge, le Club 2002 PUR est prêt à assumer les fonctions qui viennent de lui être confiées ", ont rassuré les participants.

Le secrétariat permanent a, par ailleurs, examiné et adopté la déclaration du parti relative au dossier dit " Des biens mal acquis " et au volet " Orion Oil " paru dans le journal français " Libération ". " Le Club 2002 PUR, parti de la majorité présidentielle en République du Congo, s'insurge contre ces allégations diffamatoires et particulièrement attentatoires à l'honneur et au respect de nos institutions et notamment àson excellence M Denis Sassou N'Guesso, président de la République... ", ont dénoncé les participants, récusant " avec véhémence ces accusations particulièrement mensongères et grotesques au demeurant démenties par les mises en cause directes dans ce dossier ".

Dénonçant la tentative d'impliquer le chef de l'Etat congolais dans " ce pseudo dossier de retro commissions ", le Club 2002-PUR appelle le gouvernement à donner une suite judiciaire à ce qu'il qualifie " d'imputations dommageables ". " Le Club 2002 PUR, parti membre de la majorité présidentielle, réaffirme son soutien indéfectible au chef de l'Etat, garant des institutions. Il appelle, enfin, ses militants et sympathisants, ainsi que toutes les forces vives de la Nation, à la vigilance et à ne pas se laisser prendre, en cette période difficile et propice, aux manipulations ", a conclu le secrétariat permanent du bureau politique du Club 2002-PUR.