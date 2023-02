Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - Le ministre appelle son personnel à la cohésion

Le ministre d'Etat, de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, a présidé le 30 janvier la toute première séance de travail de l'année avec les structures placées sous sa tutelle, à savoir le secrétariat général, le Fonds national d'aménagement du territoire, l'Agence nationale d'aménagement du territoire, l'Observatoire national d'aménagement du territoire et la Cellule d'appui technique à la réforme de l'aménagement du territoire.

Dans une vision participative et pour avoir plus d'informations sur le fonctionnement de chacune des structures sous sa tutelle, Guy Loando Mboyo a accordé une oreille attentive à tous les responsables des services relevant de son ministère. Ces derniers ont dressé le bilan de l'exercice 2022 et projeté les perspectives à court et moyen termes pour l'année en cours.

En toute modestie, Me Guy Loando Mboyo a reconnu que le bilan est relativement positif. C'est ainsi qu'il a remercié tout le personnel de son département avant de l'appeler à plus de cohésion et d'engagement. " Le défi est énorme. Beaucoup reste à faire car chacun de vous sait à quel niveau nous avons trouvé ce ministère. Il faut multiplier les efforts et cela est possible s'il y a la cohésion et une franche collaboration entre les différents services...", a-t-il insisté.

Le ministre d'Etat a enfin demandé aux responsables de chaque structure d'élaborer déjà leur feuille de route avec priorisation des activités.