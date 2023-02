Congo-Brazzaville: Œuvres caritatives - Un don de vivres aux veuves de Talangaï

L'Union des jeunes pour l'entraide et le développement (Ujed) a offert, le 31 janvier à Brazzaville, un don de vivres aux veuves du sixième arrondissement, Talangaï.

Des boîtes de tomate fraiche, du riz, des haricots, du poisson salé et autres produits de première nécessité ont été distribués aux veuves à Talangaï, sont souvent victimes de maltraitance de la part des beaux parents.

" Nous sommes reconnaissantes du geste caritatif mais nous voulons plus d'actions judiciaires contre ceux qui nous maltraitent. Les choses doivent évoluer en Afrique en général et au Congo en particulier. Il y a des textes de lois mais qu'il y ait aussi des décrets d'applications et une forte vulgarisation de cet arsenal juridique ", a souhaité Sylvie Ngobila, une veuve avec six enfants à charge.

Notons qu'en septembre 2022 des aides financières ont été octroyées aux filles-mères et femmes enceintes par cette organisation au cours d'une séance de présentation à mi-parcours de ses activités. Et en octobre dernier, dans la commune de Kintélé, l'Ujed avait organisé un atelier sur le développement personnel au bénéfice des jeunes oisifs et des filles-mères.