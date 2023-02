Congo-Brazzaville: Infrastructures - Les Tours jumelles de Mpila opérationnelles dans quelques mois

Les travaux de construction du centre d'affaires, dit " Tours Jumelles " de Mpila, dans le 6e arrondissement Talangaï, sont entrés dans la phase des finitions.

L'ouvrage financé à 174 milliards FCFA pourra être livré dans six mois, ont confié les techniciens de la société chinoise Beijing construction engineering group (BCEG), adjudicataire du projet, au ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire et des Infrastructures, Jean Jacques Bouya, le 31 janvier, lors de la visite du chantier.

Lancés le 1er juillet 2015 et démarrés officiellement le 29 mars 2016, les travaux de construction des tours jumelles de Mpila sont réalisés à ce jour à plus de 90%. Présentement, la société BCEG s'attelle sur les finitions en vue de livrer l'infrastructure d'ici quelques mois.

L'ouvrage est financé à un montant de 173.939.422.040 FCFA, dans le cadre des accords de coopération économique entre le Congo et la Chine. Les travaux ont porté sur la construction d'un centre commercial moderne de plus de 135,80 m de hauteur, composé de deux tours identiques de trente étages chacune. La première tour est réservée à un hôtel 5 étoiles, d'une capacité d'accueil de 349 chambres, dont des suites présidentielles, 105 suites ministérielles, 249 chambres standards et un restaurant tournant de haut standing. Il y est prévu aussi des grandes salles de conférence.

La seconde tour, quant à elle, est réservée exclusivement aux bureaux. Il s'agit d'un centre d'affaires où des investisseurs étrangers pourront s'installer pour nouer des partenariats. Composées de vingt-huit ascenseurs, les tours jumelles de Mpila sont déjà équipées à plus de 90%. Pour le ministre de l'Aménagement du territoire, " la construction de cet édifice s'inscrit dans la politique du gouvernement de créer des cadres appropriés en vue d'attirer le maximum d'investisseurs ".

Le ministre d'Etat Jean Jacques Bouya était accompagné de trois de ses collègues, notamment Josué Rodrigue Ngouonimba chargé de la Construction et de l'Urbanisme, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale ainsi que Thierry Lézin Moungalla, ministre de la Communication et des Médias.