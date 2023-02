Ile Maurice: Les JIOI et JO 2024 dans le viseur du lutteur David Ste-Marie

Le dimanche 22 mai 2022, au Maroc, le Mauricien David Ste-Marie a décroché une médaille de bronze aux championnats d'Afrique de lutte libre.

Une énorme fierté pour ce lutteur qui sort ainsi de l'anonymat. "J'ai encore du mal à réaliser ce qui m'arrive", disait-il à l'express après la compétition continentale. Ce lutteur de 23 ans raconte qu'il a démarré cette discipline sportive une dizaine d'années plus tôt à Rodrigues avec Alec et Clairmène Albert. "Mais avant les championnats d'Afrique, je n'ai jamais eu l'opportunité de représenter le quadricolore à ce niveau", fait remarquer ce natif de Maréchal, à Rodrigues.

La troisième place de David Ste-Marie fait du bien à la lutte mauricienne car la dernière médaille décrochée par un de nos représentants aux championnats d'Afrique seniors remonte à 2011, quand Joyce Milazar avait obtenu une médaille de bronze en lutte féminine chez les 63 kg à Dakar. David Ste-Marie a été repéré lors de la première édition des Regional Educational Development Training and Tournaments (REDT), qui se sont tenus à Maurice du 18 au 24 avril 2022.

"Pour moi, l'Afrique c'était un territoire inconnu. J'avais d'ailleurs une certaine appréhension à la veille du tournoi", raconte le lutteur. Ce n'est qu'après le premier combat dans le tableau des -79 kg qu'il s'est senti à sa place. Il avait alors battu l'Ivoirien Assane Ballo. "La première victoire m'a permis d'augmenter ma confiance en mes capacités", se souvient David Ste-Marie.

En demi-finale, le Mauricien s'était retrouvé face à un représentant du pays hôte, Youssef Ait Boulahri. "C'est dans ce combat que j'ai des regrets", se remémore-t-il. En effet, le Marocain l'avait emporté par deux points. "Il était chez lui et il me manquait un public", souligne le Mauricien. Après cette défaite, David Ste-Marie avoue qu'il a eu du mal à se remettre dans la compétition. "J'avais l'impression de revivre les championnats de France que j'avais disputés une semaine auparavant. Mentalement, c'était un vrai challenge", explique le médaillé de bronze africain.

Pensionnaire du club de lutte à Saint-Joseph à La Réunion, David Ste-Marie s'est aussi classé cinquième aux championnats de France seniors 2022, disputés les 14 et 15 mai à Besançon. "J'avais perdu le combat pour la médaille de bronze et je revivais cela", explique-t-il. Cependant, après les doutes, le sportif a pu se ressaisir. "Je voulais absolument passer ce cap. Je sors grandi de ces championnats d'Afrique, avec encore plus de rêves."

En juillet dernier, David Ste-Marie était en démonstration aux championnats de Maurice de lutte. Il a été couronné lors de l'événement national dans la catégorie des -74 kg. C'est dans cette catégorie que ce lutteur a aussi fait son baptême de feu aux championnats du monde. En effet, le vendredi 16 septembre à Belgrade, il a perdu en 16e de finale contre le Mongol Suldkhuu Olonbayar. Ce dernier s'était adjugé une victoire par supériorité technique (VSU 10 :0). David Ste-Marie s'y est classé 29e.

Le lutteur mauricien avait fait le déplacement en Serbie grâce au Lutte Club de Saint-Joseph, où il est licencié. C'est avec le club de l'île soeur qu'il a été couronné champion de France universitaire en 2020. Il étudie à l'université du Tampon pour décrocher une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives. "Ça avance. Valeur du jour, je suis diplômé d'État. J'ai officiellement mon brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport en lutte et disciplines associées", dit-il.

Grâce à l'expérience acquise au cours de l'année dernière, David Ste-Marie vise un titre de champion d'Afrique en 2023. Cette compétition se tiendra cette fois du 15 au 21 mai en Tunisie. Le licencié du Lutte Club de Saint-Joseph convoite également un titre de champion de France et rêve d'une médaille aux championnats du monde en septembre. Le lutteur n'oublie pas le tournoi de lutte, qui revient au programme du grand rendez-vous de l'océan Indien du 23 août au 4 septembre à Madagascar. "En tant que champion de Maurice, j'espère faire partie de la sélection pour les prochains Jeux des îles. Mais jusqu'ici, je n'ai eu aucune information de la Fédération mauricienne de lutte." En 2023, ce lutteur souhaite également débuter sa campagne pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.