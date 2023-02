Ile Maurice: Me Priscilla Balgobin-Bhoyrul - "Je veux rassembler tout le monde"

Elle partait avec le statut de favorite. C'est avec 246 voix que Me Priscilla Balgobin-Bhoyrul, qui compte plus de 24 années d'expérience à son actif, a été élue présidente du Bar Council, hier. C'était à l'issue de l'Assemblée générale et l'élection qui a eu lieu au siège de la Mauritius Bar Association.

Le conseil de l'ordre des avocats sera constitué de son secrétaire, Me Bishan Ramdenee, qui, ayant postulé pour le poste de membre, a décroché 363 voix. Roobesh Ramanjooloo en a obtenu 277, suivi d'Harry Bansropun avec 273 voix. Natasha Behary Paray a obtenu 255 votes et Nikhil Boolell a décroché 224 voix. Cela, sur un nombre de votants de 472. Avec 245 votes, Carolyn Desvaux de Marigny occupera le portefeuille de la trésorière.

Me Priscilla Balgobin-Bhoyrul, qui est connue et reconnue pour son travail bien fait, avec une préparation assidue des dossiers en amont, ne cache pas sa satisfaction. "Je suis très contente d'être élue et d'avoir eu le soutien de tant de mes confrères et consoeurs. Cela me donne du courage. Et comme j'ai une vision pour aider les avocats, dont les jeunes, mes priorités sont la continuation du travail qui a été commencé par l'ancien président et de rassembler aussi tout le monde. Il y avait trop de clans."

La nouvelle présidente du Bar Council souhaite également mettre sur pied un souscomité du barreau permettant aux membres de venir avec des suggestions au conseil. D'ajouter : "J'aimerais avoir un comité de sages composé de seniors qui acceptent d'être consultés sur des questions critiques liées à la profession, de prodiguer des conseils et qui seront aux côtés des plus jeunes membres du barreau lors d'événements organisés à cette fin par le conseil. Les mots-clés ici sont l'inclusivité et le mentorat des plus jeunes."

Ci-dessous, la liste des candidats ayant postulé pour la présidence du Bar Council et le nombre de voix obtenues :

- Chetan Baboolall - 65 voix

- Poonum Sookun-Teeluckdharry - 121 voix

- Jacques Tsang Mang Kin - 33 voix

- Anoup Goodary - 4 voix