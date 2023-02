Ile Maurice: Au Port-Louis Waterfront - Ocean Basket a ouvert officiellement ses portes

C'est le 24 janvier que le nouveau Ocean Basket, aménagé au Port-Louis Waterfront, a officiellement ouvert ses portes. Une ouverture qui promet un renouveau.

La Mediterranean Home of Seafood, tel est le nom du tout nouveau restaurant d'Ocean Basket, ouvert depuis la semaine dernière. Ce restaurant, qui est le quatrième de l'enseigne, a accueilli ses premiers clients durant la période festive. Il s'agit du premier restaurant de cette enseigne à être installé sur un front de mer. Cette nouvelle adresse a été inaugurée en présence de nombreuses personnalités dont les cofondateurs d'Ocean Basket, Fats et George Lazarides; le Chief Executive Officer (CEO) du groupe Rogers, Philippe Espitalier-Noel; le CEO de Rogers Hospitality, détenteur de la franchise à Maurice, Thierry Montocchio; ainsi que le Chief Operation Officer du Restaurant Cluster de Rogers Hospitality, Kareesh Manraj.

Cette ouverture s'accompagne du lancement d'un nouveau menu comprenant une trentaine de plats. Les Foodies sont ainsi appelés à découvrir des recettes à la fois saines et gourmandes, à l'instar du Salmon bowl accompagné de légumes verts ou encore des sushis aux crevettes et amandes. Qui dit repas dit aussi partage et ici à la méditerranéenne : de généreux plateaux de fruits de mer vous sont proposés. Au niveau des desserts, les clients peuvent déguster un Baked yoghurt cheesecake, surmonté d'un choix de coulis tropicaux ou de confiture de lait. Également à la carte, l'Ice cream sandwich, une glace à la vanille insérée entre deux biscuits croquants, servie avec de la confiture de lait ou un coulis tropical. De quoi faire plaisir aux gourmets et aux gourmands. Dans ce nouveau restaurant, on peut aussi se régaler avec un menu déjeuner à partir de Rs 275. "La carte a été entièrement revue et nous avons introduit une vingtaine de nouvelles variétés. Pour ce restaurant, nous misons beaucoup sur le marché Corporate. Les cadres des grandes entreprises peuvent réserver leurs places avant de se déplacer. Elles peuvent aussi commander leurs repas en avance. Un service que nous n'avons pas dans les autres restaurants. Ce restaurant accueille 135 couverts", souligne Kareesh Manraj.

Dès le Soft opening de ce nouveau restaurant en décembre, les demandes ont afflué. "Il y a eu une très forte affluence. Nous demandons à la clientèle d'être un peu plus patiente. Car vu le nombre de personnes qui viennent manger, la préparation des plats prend plus de temps. Mais nous faisons tout pour que les clients qui viennent ici passent un bon moment. Malgré le challenge dans l'Hospitality Sector par rapport au personnel, nous misons beaucoup sur la People experience. L'expérience client reste quelque chose de très important pour nous. On peut avoir un joli restaurant et les meilleurs fruits de mer provenant de plusieurs coins du monde mais l'équipe derrière est la plus importante", laisse entendre Kareesh Manraj.

Un coup d'oeil sur la page Facebook d'Ocean Basket Mauritius indique que cette enseigne a essuyé pas mal de critiques des internautes depuis son ouverture. À cela, Kareesh Manraj répond : "Durant la période du Covid-19, plusieurs membres de notre personnel ont opté pour une reconversion professionnelle. Nous avons eu beaucoup de départs au niveau d'Ocean Basket. Mais depuis ces trois derniers mois, nous sommes un peu plus stables en termes d'équipe. Nous avons complètement revu notre département de formation et de qualité. Nous avons aussi engagé deux personnes pour booster le département de qualité. Nous travaillons également avec la maison mère et avons sollicité des visites plus régulières de sa part. Auparavant, le personnel de la maison mère faisait deux visites annuellement. Maintenant, nous avons prévu quatre à cinq visites par an. Ces déplacements assureront la constance dans la qualité. Nous avons aussi une proximité avec les clients. S'ils ne sont pas satisfaits, nous les invitons à revenir vers nous. Nous essaierons de comprendre ce qui s'est passé et ils auront droit à une nouvelle expérience d'Ocean Basket", souligne Kareesh Manraj.

La vision de la Mediterranean Home of Seafood ne s'arrête pas là. "Ce restaurant sur le front de mer connaîtra une deuxième phase avec un Sushi bar sur l'esplanade, proposant une quarantaine de places assises. Il s'agit d'un projet à long terme avec le promoteur Landscope. Ainsi, nous prévoyons des Water Taxies où les personnes seront déposées à côté du restaurant, entre autres. On travaille sur ce projet depuis trois ans. Un service de livraison pour le Sushi bar sera lancé dans les semaines à venir pour les habitants de la région", conclut Kareesh Manraj.