Algérie: Chanegriha préside la réunion annuelle des cadres de l'Arme Matériel

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé mardi à l'Ecole supérieure du Matériel en 1ère Région militaire, l'ouverture des travaux de la réunion annuelle des cadres de l'Arme Matériel, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Après la cérémonie d'accueil et en présence du Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des Commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, du Commandant de la première Région militaire, des chefs des départements du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-Major de l'ANP, des Directeurs et des chefs de services centraux, le Général d'Armée a suivi un exposé présenté par le Directeur central du Matériel, portant sur le bilan des activités exécutées au titre du programme de préparation des Forces pour l'année 2022, ainsi que des activités en cours dans le domaine du soutien des unités du corps de bataille de l'ANP, précise la même source.

A l'issue, le Général d'Armée a adressé une allocution d'orientation, suivie via visioconférence par l'ensemble des cadres de la Direction centrale du Matériel exerçant au niveau des unités implantées dans les six Régions militaires, lors de laquelle "il a exprimé sa joie de présider la réunion annuelle des cadres de l'Arme Matériel, en exhortant les participants à tirer profit de cette rencontre pour valoriser et améliorer les expériences accumulées".

"Tout d'abord, il m'est agréable de présider la réunion annuelle des cadres de l'Arme Matériel, organisée par la Direction centrale du Matériel, à l'effet d'évaluer l'exécution du plan de charge annuel pour l'année 2022, de dresser un bilan général des activités en cours dans le domaine du soutien des unités du corps de bataille de l'ANP, puis l'analyser afin de trouver les solutions idoines aux problèmes rencontrés et de remédier aux insuffisances enregistrées", a indiqué le Général d'Armée.

Le Général d'Armée a également "mis l'accent sur l'intérêt majeur qu'il accorde au principe de la complémentarité fonctionnelle et opérationnelle entre les différentes composantes de l'ANP", soulignant que "l'aptitude, le moral et la capacité combative du militaire dépendent largement de la fiabilité de la performance des réseaux logistiques".

"A ce titre, nous tenons à ce que les règles de la disponibilité que nous voulons concrétiser sur le terrain au niveau du Corps de bataille de l'ANP, reposent sur le principe de la complémentarité fonctionnelle et opérationnelle entre les différentes composantes de l'ANP", a-t-il affirmé.

En outre, il relevé que "les réseaux logistiques étant la veine qui procure au Corps de bataille de l'ANP tout ce dont il a besoin, en temps et lieu opportuns et avec les quantités requises, nous sommes parfaitement convaincus que l'aptitude, le moral et la capacité combative du militaire dépendent largement de la fiabilité et de la performance de ces réseaux logistiques".

Le Général d'Armée a ensuite annoncé l'ouverture officielle des travaux de cette rencontre avant d'inaugurer le parcours psychologique du combattant, où il a suivi une démonstration exécutée par les élèves de l'Ecole supérieure du Matériel de la 1ère Région militaire.