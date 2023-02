Cote d'Ivoire: Coopération bilatérale - Ouattara salut l'engagement et le soutien des Usa

Alassane Ouattara a salué le mardi 31 janvier 2023, à Abidjan, le soutien des États-Unis dans les domaines de la santé, de la restructuration économique et pour son appui au niveau social. C'était à l'issue de l'audience qu'il a accordée à l'ambassadeur des États-Unis, Richard Bell, en fin de mission, venu lui faire ses adieux. Rapporte le Centre d’Information et de communication gouvernementale,( Cicg).

« Vous êtes arrivé à un moment où la Côte d'Ivoire était sortie de crise. Et nous avons des défis tels que la Covid- 19 et la restructuration de notre économie. Les États-Unis nous ont apporté leur soutien, que ce soit dans le domaine de la santé (sida et Covid- 19), mais également du Mcc pour lequel nous avons reçu des sommes importantes pour la restructuration de notre pays », a affirmé le Chef de l'Etat ivoirien.

Poursuivant, le Président Alassane Ouattara a indiqué que « les États-Unis sont un partenaire important, voire essentiel pour la Côte d'Ivoire »

Il s'est en outre félicité du choix de la Côte d'Ivoire pour le libéralisme économique. Ce qui, de l'avis du Président Ouattara, a été une bonne décision, eu égard au niveau de développement économique et social du pays.

Le Chef de l'Etat ivoirien a prié le diplomate américain de bien vouloir transmettre ses remerciements et ceux du peuple ivoirien au Président Joe Biden et au peuple américain pour tout le soutien apporté à la Côte d'Ivoire et au peuple ivoirien

L'ambassadeur Richard Bell, s'est quant à lui félicité des progrès enregistrés par la Côte d'Ivoire. Ce qui en fait une référence dans la sous région.

« Je voudrais féliciter monsieur le Président de la République et l'ensemble du peuple ivoirien pour les progrès que vous êtes en train de réaliser, au moment où tous vos voisins traversent des problèmes. (...) La Côte d'Ivoire impressionne par son élan. Je quitte la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire ne me quittera jamais. Je compte revenir constater de visu le progrès continu », a dit le diplomate.

Richard Bell part de la Côte d'Ivoire ce mercredi 1er février 2023, après trois ans et demi de service dans le pays.

Rappelons que Sem Jessica Davis Ba sera la nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique auprès de la République de Côte d'Ivoire.