Ile Maurice: Consommation - Pour une eau potable de meilleure qualité

Après de grosses averses, tout comme durant les périodes de sécheresses, l'eau du robinet peut poser problème et les risques de contamination sont présents.

Pour vous rassurer, Ingenia propose de nouvelles solutions faciles à utiliser pour garantir une meilleure qualité d'eau aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Ainsi, le kit portatif No Pink No Drink a la particularité de détecter la présence de chlore après la désinfection de l'eau distribuée et donne ainsi la garantie qu'elle est exempte d'agents pathogènes et de déchets nocifs. La gamme d'Ingenia comprend aussi des purificateurs d'eau, qui s'annexent à votre système de plomberie. Ces filtres de dernière génération éliminent instantanément les impuretés, les mauvais goûts et les odeurs avant même que l'eau ne sorte du robinet.

"Les autorités invitent le public à prendre des précautions avant de consommer l'eau du robinet en temps de sécheresse et de grosses pluies, parce que la baisse du niveau d'eau dans les réservoirs et les nappes phréatiques favorise la concentration de polluants. Il y a aussi un risque accru de contaminations microbiennes liées à l'augmentation de la température de l'eau, ce qui occasionne la prolifération des bactéries et des virus dans l'eau", explique Chloe Hardy, Research & Development Executive chez Ingenia.

Le testeur No Pink No Drink est facile à utiliser. Il suffit de remplir d'eau les deux chambres du récipient compris dans le kit et d'ajouter une pastille de réactif dans l'une d'elles. Une fois la pastille dissoute, il n'y a qu'à comparer la couleur de l'eau dans les deux chambres. Si elle est rose, cela indique la présence de résidus de chlore. Ce qui signifie que cette eau a été traitée est qu'elle peut être consommée. Portatif et idéal en déplacement, No Pink no Drink peut servir à des voyageurs qui souhaiteraient vérifier si l'eau de leur hôtel ou autre lieu d'hébergement a bien été traitée. Il est aussi utile pour tester le niveau de désinfection dans les réservoirs, les puits, les forages et autres.

Par rapport aux filtres proposés par Ingenia, l'installation et l'entretien du système sont faits par des techniciens expérimentés. "Nos systèmes de filtration fonctionnent grâce à l'action de cartouches filtrantes, qui emprisonnent les éléments indésirables. Il est important de noter que ces cartouches ont une durée de vie limitée et demandent à être changées après un certain temps et en fonction de la consommation", ajoute Chloé Hardy. La gamme de filtres comprend aussi des systèmes de désinfection à installer directement dans les réservoirs ou encore sous les éviers, entre autres.

Ingenia dispose aussi de fontaines dotées d'options eau fraîche, eau tempérée et eau chaude. Finalement, Ingenia propose également des tests approfondis sur demande. "Notre laboratoire Chemco (Ingenia), accrédité ISO 17025, peut fournir une analyse du spectre complet de la qualité de l'eau, y compris par rapport aux charges lourdes, aux métaux et à l'activité microbienne", conclut Chloe Hardy.