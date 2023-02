Maroc: Action solidaire "Grand Froid" - La Fondation Mohammed V pour la Solidarité achemine les aides aux populations à Chichaoua

Commune Irohalen (province de Chichaoua) - La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a entamé, mardi à Chichaoua, l'opération de distribution de kits de produits alimentaires de première nécessité et de couvertures en faveur des populations rurales exposées à la chute importante des températures.

S'inscrivant dans le cadre de la 2ème phase de l'action solidaire "Grand Froid" lancée par la Fondation en application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, cette opération cible quelque 6.600 ménages issus de 9 communes rurales relevant de la province de Chichaoua, soit au total quelque 71 douars affectés par une baisse vertigineuse des températures pendant cette période de l'année.

Au niveau de la commune rurale d'Irohalen (cercle d'Imintanout), où s'est rendue une équipe de M24, l'opération de distribution des produits alimentaires et des couvertures a ciblé quelque 647 ménages issus de 5 douars, à savoir Tamarout (160 kits), Imeskar (135 kits), Argue (45 kits), Tijdine (125 kits) et Igentar (182 kits), situés dans une zone connue pour ses reliefs accidentés et une baisse importante de la température pendant la saison de l'hiver.

Dans une déclaration à M24, Mme Khadija Ibnou El Kadi, chef de projet au sein de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a indiqué que la Fondation a mobilisé 3 équipes au niveau de cette province qui œuvrent à acheminer les produits alimentaires et les couvertures aux populations ciblées par cette action solidaire, se félicitant que la première journée de cette opération se soit déroulée dans de bonnes conditions grâce à une mobilisation de taille et une grande coordination entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et les autorités locales.

Dans ce cadre, Mme Ibnou El Kadi a souligné que durant cette première journée, quelque 1.600 kits seront distribués aux ménages bénéficiaires issus de 16 douars relevant de 3 communes rurales, à savoir Irohalen (647 kits), Sidi Ghanem (296 kits) et Timzgadioune (659 kits).

Au niveau national, a-t-elle poursuivi, la 2è phase de l'action solidaire "Grand Froid" cible près de 48.000 bénéficiaires issus de 9 provinces, à savoir Tinghir, Chichaoua, Al Hoceima, Taza, Chefchaouen, Ifrane, Boulmane, Taounate et Béni Mellal.

Au niveau de la province de Chichaoua, l'opération de distribution de kits de produits alimentaires de première nécessité et de couvertures se poursuivra jusqu'au 04 février prochain, selon un calendrier établi par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité en coordination avec les autorités locales.

A rappeler que 9 communes rurales relevant de la province de Chichaoua sont concernées par l'action solidaire "Grand Froid": Sidi Ghanem (296 ménages), Irohalen (647 ménages), Timzgadioune (659 ménages), Lalla Aziza (1018 ménages), Aflaissen (542 ménages), Ait Haddou Youssef (1273 ménages), Idouirane (423 ménages), Imindounit (882 ménages) et Adassil (856 ménages).

SM le Roi Mohammed VI a donné Ses Hautes Instructions pour que soit déclenchée immédiatement l'action solidaire "Grand Froid" en faveur des populations rurales exposées à la chute importante des températures dans les provinces du Grand et du Moyen Atlas.

Un important dispositif humain et logistique sera déployé en coordination avec le ministère de l'Intérieur et les autorités locales afin que l'aide humanitaire soit acheminée aux nombreuses familles issues des douars et des zones éloignées.

Chaque ménage bénéficiera d'un kit de soutien composé de produits alimentaires (farine, riz, sucre, thé, sel, huile et lait en poudre) et de couvertures.