Maroc: Fin de la visite d'une délégation d'experts de l'Agence Bayt Mal Al-Qods dans la Ville Sainte

Al — Des experts de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Sharif ont terminé une visite dans la ville d'Al-Qods à la fin de la semaine dernière, consacrée au suivi des conclusions du "Forum des opportunités pour développer le système de gestion de l'Agence", en investissant dans les domaines de numérisation en vue d'améliorer la performance de l'administration à Rabat et des plateformes de gestion de projets à Al-Qods, via la diversification des sources de financement et la rationalisation des ressources financières et humaines disponibles.

Lors de cette visite de quatre jours, la délégation, qui était conduite par Jihan Bouayad, responsable de la préparation financière, de la comptabilité et de l'audit à l'Agence, accompagnée de Ismail Ramli, Coordonnateur des programmes et projets à Al-Qods, a tenu une série de réunions avec des experts palestiniens dans le domaine de la numérisation et des systèmes d'information, pour faire le point sur les conclusions du forum tenu à Rabat en marge des activités du jubilé d'argent de l'Agence, le 21 janvier 2023, en présence de représentants de plusieurs institutions sociales et économiques d'Al-Qods.

Les experts de l'Agence ont présenté à leurs homologues les étapes d'élaboration du guide des règles et des cahiers de charge du nouveau système d'information de l'Agence, le plan de communication numérique et de dons via Internet, ainsi que la plateforme e-marketing "Dlala" pour le commerce social et solidaire visant à contribuer à la valorisation et la promotion des produits des associations et commerçants d'Al-Qods.

La délégation s'est également rendue à Al-Qods pour découvrir de près la réalité de la situation économique de la Ville Sainte et les conditions de travail sur le terrain au regard des contraintes quotidiennes, afin de pouvoir définir une véritable vision, globale et intégrée des résultats escomptés des systèmes numériques et les adapter pour répondre aux besoins des cadres administratifs, d'une part, et des concessionnaires et partenaires maqdessis, d'autre part.

Les experts de l'Agence ont visité l'ancienne médina d'Al-Qods et rencontré plusieurs commerçants, artisans et représentants d'associations. Ils ont aussi rencontré des experts des systèmes de marketing électronique, de l'expédition, de l'importation et l'exportation, de l'emballage et de la logistique.

Ils ont également tenu une séance de travail au siège de la Chambre arabe de commerce et d'industrie et une autre avec la succursale de la Banque de Palestine à Al-Qods.