Maroc: Développement régional - Signature de six contrats programmes d'un coût global de 29,13 MMDH (M. Laftit)

Rabat — Durant le mandat en cours de l'Exécutif, six contrats-programmes de développement régional ont été signés, pour une enveloppe budgétaire globale de 29,13 milliards de dirhams (MMDH), portant sur la réalisation de 237 projets, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit.

En réponse à une question centrale lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers sur "la mise en œuvre de la régionalisation avancée", M. Laftit a précisé que ces contrats concernent les régions de Fès-Meknès, Dakhla-Oued Eddahab, Beni Mellal-Khénifra, Guelmim-Oued Noun, Souss-Massa et Tanger-Tétouan Al-Hoceima, faisant savoir que le contrat-programme devant lier l'Etat à la région de l'Oriental, d'un coût global estimé à 5,861 MMDH et portant sur la réalisation de 49 projets, est en phase finale de signature.

Le contrat entre l'État et les régions est le mécanisme idéal pour la réalisation des programmes de développement économique et social et une porte d'entrée essentielle pour la mise en œuvre de la régionalisation avancée, a-t-il souligné, ajoutant que le ministère de l'Intérieur a pris l'initiative d'élaborer un modèle de contrat entre l'État et les régions selon une approche participative ayant pour objectif de déterminer les engagements financiers des parties, la valeur des fonds nécessaires et le calendrier de réalisation des programmes objet des contrats, avec la mise en place de mécanismes de suivi et d'évaluation des engagements contractuels.

Et conformément au chantier de la régionalisation avancée et aux dispositions du Nouveau modèle de développement, a ajouté M. Laftit, il a été procédé à l'élaboration du projet de loi n°83.21 relative à la création des sociétés régionales multiservices, relevant qu'en parallèle, le ministère a pris toutes les mesures d'accompagnement dans les domaines technique, financier, social, économique et organisationnel pour la mise en œuvre de ce modèle.

Il a indiqué à cet égard que plusieurs régions du Royaume ont connu la réalisation de nombreux projets structurants qui visent à renforcer leur dynamique économique, leur concurrence et leur attractivité en termes d'investissement, ainsi qu'à créer de nouvelles offres d'emploi à travers des investissements publics ayant permis à la région d'accéder à une nouvelle étape de développement socio-économique.

Le ministre de l'Intérieur a, par ailleurs, assuré que les programmes de développement régional dont l'élaboration est assurée par les régions, contribueront au renforcement de la planification sectorielle au niveau régional, des infrastructures de base et du développement socio-économique, outre la création de nombreuses opportunités d'investissements dans divers domaines, notamment le tourisme, l'agriculture, les énergies renouvelables et les industries manufacturières et alimentaires.

Et d'ajouter qu'avec la loi cadre formant Charte de l'investissement, un nouveau système a été adopté en vue de renforcer l'attractivité de l'investissement au sein du domaine territorial des régions et réduire les disparités entre elles, et ce, en leur accordant une dotation profitant aux projets d'investissement réalisés sous leur ressort territorial.

Le ministère de l'Intérieur accompagne les régions pour leur fournir des ressources humaines compétentes et les renforcer de manière continue, a noté M. Laftit, soulignant que lesdites régions disposent de capacités financières importantes leur permettant de renforcer l'investissement, son attractivité et sa distribution au niveau régional.