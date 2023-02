Afrique Australe: L'Angola, la RDC et la Zambie vont signer l'accord d'agence de facilitation du transport de transit du corridor de Lobito

document

Les ministres responsables des transports et du développement des corridors de l'Angola, de la République démocratique du Congo et de la Zambie, avec l'appui et la coordination du secrétariat de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), signeront l'accord de l'Agence de facilitation du transport en transit du corridor de Lobito (LCTTFA) au port de Lobito, Province de Benguela (Angola) le 27 janvier 2023.

Le corridor de Lobito s'étend du port de Lobito situé sur l'océan Atlantique et traverse l'Angola d'ouest à l'Est à travers les provinces de Benguela, Huambo, Bie' et Moxico. Il couvre les zones minières de la province du Katanga en RDC et de la Copperbelt en Zambie.

L'accord de l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor de Lobito permettra d'accélérer la croissance du commerce intérieur et transfrontalier le long du corridor de Lobito grâce à la mise en œuvre d'instruments harmonisés de facilitation du commerce, au renforcement de la coordination des activités conjointes de développement du corridor et à la promotion de la participation effective des petites et moyennes entreprises (PME) dans les chaînes de valeur.

Le Corridor constitue une route stratégique alternative vers les marchés d'exportation pour la Zambie et la RDC et offre la voie la plus courte reliant les principales régions minières de ces deux pays à la mer. En Angola, il relie 40 % de la population du pays et plusieurs investissements à grande échelle sont en cours dans l'agriculture et la vente au détail dans les provinces de Benguela, Huambo, Bie et Moxico.

La signature de l'instrument de gouvernance du corridor créera un cadre permettant aux trois États membres de la SADC d'élaborer conjointement des lois, des politiques, des réglementations et des systèmes de corridor harmonisés, et favorisera le développement des infrastructures, de manière coordonnée et cohérente, conformément au Traité, aux protocoles et aux cadres de développement de la SADC tels que le Plan régional indicatif de développement stratégique 2020-2030, le Plan directeur de développement des infrastructures régionales 2020-2027 et la Stratégie et feuille de route d'industrialisation de la SADC 2020-2063.