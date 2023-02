Burkina Faso: Prix de la créativité du SIAO - Une cinquantaine d'œuvres sur les starting-blocks

A la 16e édition du SIAO, une cinquantaine d'œuvres de plusieurs pays sont en compétition pour le prix de la créativité.

Au pavillon dédié à la créativité des artisans africains, la qualité des œuvres exposées pour l'édition 2023 du SIAO force l'admiration des visiteurs. On y trouve, entre autres, des tissus locaux communément appelés " koko donda " faits en treillis militaire, du matériel immobilier en bois sculpté ou fait à base de matériaux de récupération en passant par des tableaux, des chaussures en cuir. Selon le responsable du pavillon, Augustin Ouédraogo, une vingtaine de pays et une cinquantaine d'œuvres prennent part à la compétition.

Sur la liste des pays compétiteurs, il y a entre autres le Sénégal, Madagascar, le Tchad, le Niger et le Mali. Au pavillon de la créativité, les œuvres ont été préalablement sélectionnées par les acteurs de leurs pays d'origine. De l'avis du président de la commission créativité, le jury chargé de statuer sur le prix de la créativité est un jury international qui examine les œuvres à la lumière d'un certain nombre de critères. " Il s'agit du caractère innovant, l'utilisation des matières premières locales dans la fabrication de l'œuvre, l'aspect transportable et non encombrant et enfin, la conformité avec la thématique de l'édition ", a-t-il précisé. La thématique pour ce SIAO 2023 est " L'artisanat africain, levier du développement et facteur de résilience de la population ". L'épilogue du concours est prévu pour demain 2 février 2023.

" Le lauréat remportera 2 millions 500 mille FCFA, plus un trophée et un diplôme ; le deuxième 1 million 500 mille FCFA plus un diplôme et enfin, le troisième 1 million FCFA plus un diplôme également ", a précisé le directeur générale du SIAO, Dramane Tou. Selon lui, la difficulté de la présente édition est liée à l'arrivée tardive de certaines œuvres présélectionnés. " Cela rend la tâche difficile au scénographe qui doit mettre en lumière toutes les œuvres pour le concours ", a reconnu M. Tou. En plus du prix de la créativité, le SIAO décerne le prix du chef de l'Etat, celui du président de l'Assemblée nationale et le prix des régions. Des prix spéciaux sont aussi offerts par des partenaires.