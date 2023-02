Afrique: CASEM de la communication et de la culture - L'organigramme-type des ministères au menu

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, a tenu son premier Conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM), le mardi 31 janvier 2023, à Ouagadougou. Bilan 2022 et perspectives 2023 étaient au menu des échanges sous la direction du ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo.

Le Burkina Faso vit une crise sécuritaire depuis 2015 qui a occasionné le déplacement de plusieurs milliers de personnes. Dans ce contexte, le rôle du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT) est " indispensable " pour la reconquête du territoire national, le renforcement de la cohésion sociale et la mise en place d'une bonne gouvernance. C'est la conviction du ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo qui a présidé, le mardi 31 janvier 2023, à Ouagadougou, les travaux du premier Conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM) de son département. L'opérationnalisation de l'organigramme-type des départements ministériels était au cœur des échanges. En effet, les échanges étaient placés sous le thème : " Opérationnalisation de l'organigramme-type des départements ministériels : Défis et enjeux pour une administration publique de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme performante ".

Selon le ministre Ouédraogo, l'objectif général de cette session est d'examiner et de valider le rapport d'activités 2022 du ministère et de projeter les perspectives 2023. Aux dires de Jean-Emmanuel Ouédraogo, les activités prévues l'année passée ont été réalisées dans un contexte sécuritaire " très difficile " qui n'a pas favorisé leur mise en œuvre. Une feuille de route attendue Toutefois, a-t-il confié, des acquis " majeurs " ont été engrangés grâce à la résilience de l'ensemble des acteurs. Il a cité, entre autres, la tenue de la 25e édition des Galian, l'accompagnement financier de 112 médias privés sur 120, l'organisation de la IVe édition de la nuit de l'Entrepreneur touristique, le financement de 177 projets culturels, la tenue du Symposium international de sculptures sur granite de Laongo avec la réalisation de 15 nouvelles œuvres, la vérification et la transmission à l'UNESCO d'un dossier de complétude pour l'inscription de la cour royale de Tiébélé sur la liste du patrimoine mondial. Au regard de ces acquis engrangés, le ministre en charge de la communication a félicité l'ensemble des collaborateurs et des acteurs qui ont contribué à leurs atteintes.

Pour les perspectives, il a confié que 2023 est une année extrêmement décisive pour l'ensemble du pays, mais également pour le ministère qui est très attendu sur les grands défis du moment. " Nous avons pour objectif de faire en sorte que le secteur de la communication et de la culture puisse être en phase avec les objectifs du moment. Il revient à l'ensemble des collaborateurs à l'occasion de ce CASEM de pouvoir conjuguer des idées, faire des propositions afin que nous ayons un programme d'activités 2023 qui soit à la hauteur de ce qui est attendu actuellement du ministère ", a-t-il précisé. A l'entendre, au sortir de ce cadre, une feuille de route la plus efficace possible et en phase avec les réalités et les enjeux du moment va être élaborée. Pour ce faire, il a exhorté à une participation " active et assidue " aux travaux tout en formulant le vœu à des échanges " constructifs et fructueux ".