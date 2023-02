Afrique Centrale: Protection des forêts - Le Congo invité au sommet de Libreville

L'ambassadeur de France au Congo, François Barateau, a officiellement remis, le 31 janvier, à la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, l'invitation à prendre part au sommet sur la préservation des forêts tropicales, "One forest summit", prévu du 1er au 2 mars à Libreville, au Gabon.

" Je suis venu lui remettre officiellement l'invitation à participer au prochain sommet sur les forêts qui sera organisé à Libreville par la France et le Gabon, un sommet au cours duquel le Congo aura toute sa place et fera entendre sa voix. Ensuite, madame la ministre m'a parlé des différents projets sur l'environnement, notamment le sommet sur les trois plus grands bassins forestiers du monde ", a expliqué Francois Barateau.

La ministre de l'Environnement, par ailleurs coordonnatrice technique de la Commission climat du Bassin du Congo, a confirmé sa participation. Arlette Soudan-Nonault a profité de l'occasion pour informer et inviter, à son tour, la France au sommet des trois plus grands bassins mondiaux et à celui sur la décennie mondiale de l'afforestation, prevus en juin prochain à Brazzaville.

Ces sommets seront notamment l'occasion d'avancer de manière ambitieuse sur la préservation des forêts tropicales, qui sont au cœur des enjeux climat et biodiversité. Il sera question de remobiliser l'attention politique autour de la sauvegarde de ces forêts, menacées par la déforestation et la surexploitation, et relancer la coopération Nord-Sud. Ces rencontres réuniront les chefs d'État et de gouvernement, les scientifiques, les organisations non gouvernementales de défense de l'environnement, les institutions financières et les chefs d'entreprise.