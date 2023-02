Angola: John Bella publie un troisième ouvrage sur la reine Njinga

Ramiros (Luanda) — "Os Passos Decisivos da Rainha Njinga" est le titre de la plus récente œuvre littéraire de l'écrivain angolais John Bella, qui sera présentée vendredi 3 à Luanda, après "Os Primeiros Passos da Rainha Njinga" et "O Regresso da Rainha Njinga".

Selon l'auteur, ce troisième livre fait partie de l'épopée, entre 1630 et 1641, qui comprend la conquête de Matamba et la prise de Luanda par les Hollandais.

L'ouvrage, a-t-il dit, présente les batailles féroces, les accords, les stratégies de guerre et de paix, la sagesse et l'intelligence de cette femme, avec un parcours sans précédent dans l'histoire de l'Angola.

S'adressant à l'ANGOP, il a fait savoir qu'il s'agit d'un roman de plus de cinq cents pages, centré sur la vie de la reine Njinga, la souveraine des royaumes de Ndongo et Matamba, et qui a le sceau d'approbation de Editora das Letras, en partenariat avec l'Union des écrivains angolais (UEA).

Dans une première phase, a-t-il confirmé, 3 000 exemplaires du livre seront disponibles, qui comprend une illustration de couverture de l'artiste Nelo Tumbula et une préface de l'écrivain et historienne brésilienne Mariana Bracks Fonseca.

John Bella a également ajouté qu'en plus de Luanda, l'œuvre sera présentée dans les provinces de Malanje, Cabinda et Cuanza Norte.

Les deux livres ont valu à l'écrivain une reconnaissance nationale et internationale, comme un diplôme de personnalité d'importance culturelle, à Bahia, au Brésil, entre autres prix et distinctions.

John Bella, pseudonyme littéraire de Jorge Marques Bela, est né à Sambizanga, à Luanda. Il est membre de l'Union des écrivains angolais et secrétaire général adjoint de la Brigade Jeunes de Littérature d'Angola (BJLA).

Sociologue de profession, il enseigne l'enseignement pré-universitaire à Luanda depuis 1988. Il a publié plusieurs recueils de poèmes, notamment "Água da Vida" (1995), "Panelas Cozinharam Madrugadas" (2001), "A Lenda do Gato e o Rato" (2007), "As Orelhas do Coelho Hélio" (2008), "O Rei sou eu!" (2010), entre autres.