Madagascar: Refonte de la liste électorale - Près de 9 millions recensés en quatre mois

L'objectif n'est pas atteint ! Le temps est écoulé et la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), en charge du recensement des électeurs dans le cadre de la refonte de la liste électorale, n'a pas atteint son objectif. En effet, la CENI s'est fixé l'objectif d'atteindre 13 500 000 électeurs inscrits dans le registre électoral. Compte tenu des derniers chiffres indiqués par la Commission, un gap d'environ 4 000 000 de potentiels électeurs est ainsi à signaler. Même avec une prolongation d'un mois, la CENI reste très loin de ses objectifs initiaux. Cette opération a pris fin hier, après quatre mois de porte à porte.

Manipulations

Des questions commencent ainsi à se poser. À qui va profiter ces 4 000 000 de potentiels électeurs non inscrits ? Notons que lors de la dernière élection, Andry Rajoelina, le candidat numéro 13, a pu se hisser au premier rang du second tour du scrutin grâce à quelque 500 000 voix. Rappelons que Andry Rajoelina a enregistré 2 586 938 voix, c'est-à-dire 55,66%, contre 2 060 847 voix ou 44,34% pour Marc Ravalomanana. Il y a de quoi nourrir les inquiétudes car ces chiffres sont très importants et peuvent jouer sur l'issue de la prochaine élection. D'autant plus qu'au sein de l'opposition, on évoque déjà des manipulations. Dernièrement, le mouvement C LERA a même indiqué la nécessité de la participation de tous les partis dans cette opération. " Les électeurs peuvent encore s'inscrire au niveau des fokontany ", a par ailleurs expliqué Dama Andrianarisedo, président de la CENI, avant de continuer que " ces électeurs sont invités à se munir de leur Carte d'Identité Nationale afin de bien remplir le registre ".