Gabon: L'Energie du Peuple Indépendant (EPI) sort enfin de son silence

L'Énergie du Peuple Indépendant (EPI) reprend enfin ses activités coutumières. Le Samedi 28 janvier dernier dans la capitale gabonaise, les militants dudit parti se sont fortement mobilisés pour signifier leur grand retour. Une reprise marquée par un long silence observé sur la scène politique, à la suite du décès de Fulbert Mayombo Mbendjangoye, l'ancien "Grand leader" de l'EPI. La formation politique veut à présent, relancer ses activités habituelles de rémobilisation des militants et sympathisants .

C'est la rentrée politique pour les "Epistes" ! Tous vêtus de tee-shirts blancs à l'effigie du logo de leur parti, les militants de l'Énergie du Peuple Indépendant (EPI) se sont réunis à l'initiative des nombreux cadres du parti. Leur capacité de mobilisation a du moins été démontrée. Le chant de l'hymne du parti a ouvert la rencontre. Au cours de cette rentrée politique, il a été question pour ces derniers de rendre un hommage à leur président défunt, de faire une analyse profonde de la situation actuelle du parti, et de proposer une feuille de route pour la préparation de la prochaine concertation politique et des échéances électorales. Il est bien vrai que le temps n'est pas à la campagne, mais l'EPI veut s'assurer du respect de la charte et marquer son grand retour sur la sphère politique après un long sommeil sur ses activités.

Pour les cadres de ce mouvement politique, l'EPI étant un parti politique d'opposition influent sur la scène politique gabonaise, cette absence n'avait que trop duré. Et cela ne pouvait non plus perdurer. Alors il était indispensable pour le parti de se remettre en scène en reprenant ses activités politiques.

Jay Mayombo Massima, l'actuel numéro un de l'EPI a, quant à lui, manifesté la volonté du parti, à entre autres, rétracter les querelles et remobiliser les troupes. "Nous n'avons pas suffisamment été mis au devant de la scène par nos propres activités, après le décès de notre président. Nous demandons à nos militants de se remobiliser et de se remettre à faire le travail du terrain. À présent, nous devons résolument nous projeter vers l'avenir et nous préparer pour les prochaines élections", laisse savoir le président du parti.

En ce qui concerne la prochaine rencontre annoncée par le Chef de l'Etat, les "Epistes" disent avoir été parmi les partis politiques à solliciter Ali Bongo Ondimba afin d'appeler à un dialogue pour garantir la transparence électorale en 2023.

Pour le nouveau bureau directoire, plusieurs objectifs sont en ligne de mire. Parmi lesquels : "tourner la page des guéguerres intestines", relancer les activités, mobiliser les populations autour de leurs projets.

Ce rendez-vous a été marqué par la participation de la Ligue panafricaine de défense de la souveraineté (LIPADES), qui n'a pas manqué d'exprimer son enchantement et sa satisfaction d'avoir pris part à cette rencontre politique. "La Lipades qui est arrivée cet après-midi, n'est venue qu'en soutien à un parti frère et membre de notre groupement", confie le porte-parole de cette plateforme politique, Heinz Essongue, par ailleurs président du Bloc des partis unis (BPU).

Rappelons à toute fin utile que l'Énergie du Peuple Indépendant (EPI), est un parti politique Socio-Nationaliste de l'opposition gabonaise, existant depuis 1996. Son président fondateur n'est autre que le défunt Fulbert Mayombo Mbendjangoye, décédé en septembre 2018 de suite d'une maladie.