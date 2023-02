Gabon: Les "Megangs me Fang" de Mveng-Ayong à la tropicale Amissa Bongo

Le dernier carnet de route de la finale du "Tour du Gabon 2023" s'est réalisé ce dimanche 29 janvier dernier sous les acclamations des nombreux gabonais. Du côté de l'Aéroport International de Libreville, la culture gabonaise s'est invitée à l'événement avec pour objectif, d'embellir le parcours des cyclistes. Il s'agit donc du groupe "Megang me Fang", appartenant au Royaume traditionnel de Mveng-Ayong. Une animation prestigieuse a été offerte au passage des compétiteurs.

Sous un soleil ambiant environnant les 29°C, les sillons de l'aéroport international de Libreville raisonnaient aux sons des tambours, tam-tam et bibams, au passage des délégations qu'accompagnaient les cyclistes. Le tout était arboré par des chansons culturelles recitées par des hommes et femmes de tous âges. Des chorégraphies fascinantes ont émerveillé le public et les touristes présents. Tous semblaient éblouis. C'était une journée hors pair !

Les regards des personnalités au passage étaient accompagnés de compliments aux danseurs de "Megang Me Fang". Des klaxons et stationnements étaient au rendez-vous, comme un moyen pour les "voituriers" de remercier la prestation des acteurs de la culture gabonaise et de les encourager. Pélagie Mekui Mendome, la responsable du groupe, par ailleurs "Reine" du Royaume de Mveng-Ayong, n'a eu cesse d'être interpellée par les admirateurs de la prestation.

Les cyclistes qui se définissent souvent comme très " carrés et objectifs ", accompagnés de leur staff, ont succombé au jubilé folklorique. Cela pouvait se constater par leurs gestes de la main et leurs regards en pédalant.

"Le côté artistique de nos danseurs, peut quelque part être le côté stratégique de ces cyclistes. Voyez comment leur personnalité se reflète sur leur vélo, leur manière de l'aborder. C'est la même chose pour nos danseurs et batteurs", confie Ntoutoum'Obiang, le communicateur du Royaume.

Achevée en fin de journée du dimanche 29 janvier à Libreville, cette 16 ème édition de la Tropicale Amissa Bongo a enregistré la "glorieuse" victoire du français Geoffrey Soupe.