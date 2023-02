Madagascar/Algérie: Roro Rakotondrabe - " On va essayer de gagner la troisième place "

Le technicien malgache, Roro Rakotondrabe a marqué l'histoire du football malgache. Il est le premier à avoir qualifié la sélection malgache pour une phase finale du CHAN et qui plus est pour une demi-finale, ce qui est une grande première pour le football malgache.

La défaite face au Sénégal d'hier a mis fin à son parcours sans faute. A la tête de la sélection pour cette campagne du CHAN 2022, il a réalisé 6 victoires, 1 match nul et 1 défaite. " Face à la meilleure équipe, on a encaissé ce but matinal. On a essayé de revenir à la deuxième période mais on n'arrive pas à concrétiser les occasions. On est fier de ce qu'on a fait ici car trop peu de gens ont cru à notre parcours. En tant que compétiteur, c'est toujours difficile d'accepter la défaite.

Ce revers est collectif, ce n'est ni la faute des défenseurs, des milieux de terrain, ni desattaquants. C'estla faute à nous tous. On a été battu, mais, l'arbitrage du jour a été discutable. On va essayer de gagner la troisième place, mais, avant ça, il faut corriger beaucoup de choses dans tous les domaines. On a appris beaucoup de leçons et cela nous a fait de participer au CHAN " a déclaré, Roro Rakotondrabe. Et lui de continuer " L'avenir du football malgache est prometteur ".