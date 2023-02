Madagascar: PRODUIR - Des infrastructures pour plus de 500 000 bénéficiaires à Antananarivo

Le Projet de développement urbain intégré et de résilience (PRODUIR), financé par la Banque mondiale, affiche de bonnes performances.

En effet, il figure parmi les rares projets et interventions pour le développement urbain. Selon les indicateurs publiés par le projet sur ses plateformes numériques, les travaux d'infrastructures réalisés dans le cadre du PRODUIR bénéficient désormais à plus de 500.000 habitants de la ville d'Antananarivo et ses environs. Parmi ces travaux figure la réhabilitation de digues bordant les fleuves Ikopa et Sisaony, depuis l'année 2022. Selon les explications, cette réhabilitation vise à protéger les habitants environnants contre les inondations.

Selon les responsables du projet, plus de 440 infrastructures ont été construites pour la Commune urbaine d'Antananarivo, ainsi que pour les cinq communes environnantes, notamment celles de Bemasoandro, Andranonahoatra, Anosizato Andrefana, Ampitatafika et Iarinarivo. Pour les initiateurs du PRODUIR, ce projet vise, avant tout, l'amélioration de la qualité de vie de la population dans les bas quartiers.

C'est la raison pour laquelle, le projet a procédé à la construction et à la réhabilitation de ruelles, de ponts, de canaux, mais aussi de création de bibliothèques, de terrains de sport et d'infrastructures sanitaires. En tout, le PRODUIR a réalisé des travaux d'infrastructures sur plus de 2 007 ha à Antananarivo et a permis à près de 43 500 habitants de bénéficier d'infrastructures contre les inondations.