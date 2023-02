Madagascar: Infrastructure de la Jirama - Un transformateur de 100kVA a pris feu à Anosisoa Ambohimanarina

Plusieurs incidents se sont produits au niveau du réseau de distribution d'électricité de la Jirama, depuis le début de l'année. La société d'État se lance déjà dans le remplacement de nombreux transformateurs et le renforcement de ses infrastructures.

L'électricité était déjà coupée la veille, jusqu'à 22h30. Hier matin, un grave incident s'est produit. L'un des deux transformateurs a pris feu à Anosisoa Ambohimanarina. Selon les explications, cette ligne est liée à plusieurs quartiers notamment Andraharo, Ambohimanarina, Andranomena, Talatamaty, Ivato, jusqu'à Faralaza. D'après le chef de district de Tana VI, José Randriamitsiry, qui était présent sur les lieux, le feu a été rapidement éteint grâce à l'intervention rapide de l'équipe de la Jirama et des pompiers. " Ils sont arrivés en un temps record, ce qui a permis de maîtriser le feu à temps. Il faut noter qu'un de nos footballeurs au CHAN (Championnat d'Afrique des Nations) est un natif d'Ambohimanarina. Alors, il est important que l'électricité fonctionne sur cette zone, durant la retransmission de la demi-finale de ce soir ", a-t-il déclaré aux médias. De leur côté, les techniciens de la Jirama ont noté que l'explosion s'est produite hier, vers 7h20min, probablement à cause d'une surcharge. Face à l'urgence, ils sont arrivés sur les lieux à 7h40min, avec les pompiers. En effet, le site à Anosisoa dispose d'un transformateur de 160 kVA, qui - à cause de la forte demande - a été renforcé à l'aide d'un second transformateur d'une capacité de 100 kVA. C'est ce dernier qui a pris feu.

Mesures

Dans la matinée d'hier, les agents de la Jirama ont immédiatement procédé aux travaux de remplacement du transformateur. En outre, ils ont martelé la nécessité de respecter les réglementations en vigueur, concernant ces infrastructures de la Jirama. " C'est pour éviter les accidents que ces règles sont imposées. Il ne faut pas faire de constructions ou installer des pavillons près de ces infrastructures de la Jirama. Même les bacs à ordures ne devraient pas être installés à proximité ", a affirmé Heroïque Andriamampionona, chef du Service Basse Tension, auprès de la Jirama. Certes, les agents de la Jirama ont gagné leur course contre la montre, car l'électricité est revenue dans l'après-midi, pour les zones concernées par cet incident.

Saturation

Toutefois, les incidents risquent encore de se multiplier. Le réseau de distribution d'électricité de la Jirama commence à être saturé, face aux besoins croissants des usagers et à l'amélioration de la capacité de production des centrales électriques liées à ce réseau. Depuis plusieurs mois, la société d'État procède au renforcement des infrastructures et des machines qui assurent la distribution d'électricité dans la capitale et dans les autres régions. Cette semaine, à Ambohijanahary, les équipes de la Jirama procèdent encore aux travaux d'entretien sur la ligne moyenne tension. À Ilafy, ils ont installé de nouveaux poteaux pour protéger la ligne. Bref, les travaux à faire restent nombreux. À cause de cette saturation - parfois favorisée par les branchements illicites et les vols d'électricité - les déclenchements sont également de plus en plus fréquents. C'était le cas du départ MTO, hier matin, causant une coupure dans les quartiers d'Ampasika, Anosimasina, Bemasoandro, Ambonisoa, Ambaniala, Ambanilalana, Dalle, Itaosy, Hopitaly, Ambavahaditokana, Vinany, Ambohijanamasoandro, Ambohimamory, Ampitatafika, Avarabohitra, Antanimenakely et Anosizato. Coupée à 7h du matin, l'électricité a été rétablie par la Jirama à 11h.