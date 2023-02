Madagascar: SEM Malek Djaoud - " Les Barea ont mis en lumière Madagascar "

L'ambassadeur d'Algérie à Madagascar nous a accordé un petit entretien, hier après-midi, au siège de la Chancellerie à Behoririka. À quelques heures du match entre les Barea et le Sénégal.

Potentiel

" L'aventure des Barea en Algérie va au-delà du sport ". C'est " le ressenti " de l'ambassadeur d'Algérie à Madagascar avant la demi-finale de la CHAN 2022 opposant les Barea aux Lions du Sénégal. " Peu importe le résultat, la mission est atteinte. Les Barea ont mis en lumière Madagascar. Ce qu'ils ont fait jusqu'à présent est fabuleux ".Pour le diplomate algérien, " ils ont joué sans complexe face aux grandes équipes qui disposent d'importantes infrastructures. Ils ont réussi à faire parler de Madagascar, à prouver à l'Afrique que la Grande île a un potentiel de diamant pur ". Et de faire remarquer que " par rapport à leurs aînés à la CAN 2019, ils sont parvenus à atteindre le dernier carré à la CHAN 2022 avec une forte présence médiatique ". L'ambassadeur d'ajouter qu' " ils ont montré qu'il est possible de surmonter les handicaps et difficultés ".

Visa

Par " ils ", l'ambassadeur désigne évidemment les Barea dont l'un des sociétaires vient de signer un contrat de trois ans et demi avec le Mouloudia Club d'Alger. " Koloina Razafindranaivo ne pourra pas rester tout de suite en Algérie. Il doit revenir à Madagascar pour demander un autre type de visa qui lui permettra de s'installer là-bas ", précise-t-il. En rappelant au passage que d'autres joueurs malgaches comme Carolus et Ahmada avaient déjà évolué en Algérie. SEM Malek Djaoud a appelé hier l'ambassade de Madagascar à Alger pour adresser " un message d'encouragement et de félicitation aux Barea qui sont entrés dans la légende ". Le personnel de leur hôtel à Constantine était triste de les voir partir, rapporte-t-il.