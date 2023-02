Madagascar: Vaccin contre la Covid-19 - Riposte contre la propagation de rumeurs

À Madagascar, comme dans plusieurs pays, il a été observé que la propagation de rumeurs, d'informations erronées ou trompeuses sur la pandémie de la Covid-19 et sur les vaccins contre cette maladie contribue fortement à accroître la méfiance de la population envers les professionnels de santé, freinant, selon Internews et ONG CID, les efforts engagés dans la riposte à cette pandémie.

C'est dans cette optique que le projet Rooted in Trust 2.0, mis en œuvre par Internews et financé par l'USAID et l'ONG Communication Idea Development ou CID, a organisé le Rumor Reflection Day, hier matin.

Cet événement a été l'occasion de partager des éléments de réflexion à partir des résultats d'études d'informations sur la Covid-19 et les résultats de monitoring de rumeurs sanitaires sur les réseaux sociaux.

D'après les analyses qu'ils ont réalisées sur les 1 119 rumeurs collectées sur les plateformes en ligne, depuis le mois de novembre dernier jusqu'au mois de janvier, seules 155 d'entre elles concernaient la pandémie de Covid-19 contre 27 qui parlaient du vaccin contre la Covid-19.

Par ailleurs, 49% de ces rumeurs concernent le domaine de la santé, le reste tournant autour de la politique, de l'économie ou de la vie sociale.

Les résultats de l'analyse de ces rumeurs ont donc été présentés hier au centre culturel malgache IKM Antsahavola. Ces éléments ont servi de base pour des débats en panel sur le thème " L'influence des rumeurs sur la campagne de vaccination contre la Covid-19 à Madagascar ". Divers acteurs ont été réunis pour l'occasion, dont des experts de la santé, des représentants d'institutions, d'organisations et d'associations, des artistes et des membres de la société civile. Les administrateurs de forums sur les réseaux sociaux ont également pris part au débat.

L'objectif de cet appel à réflexion est de mettre en exergue le point de vue des gens sur le vaccin et la pandémie, de le transmettre aux responsables concernés pour qu'ils puissent, éventuellement, prendre les mesures nécessaires pour une riposte plus efficace contre la propagation de rumeurs sur la pandémie et surtout une riposte efficace contre la maladie elle-même, selon Fandresena Razakamahefa, analyste senior du projet.

La cérémonie de remise des prix d'un concours d'affiche de sensibilisation organisé par CID a également eu lieu durant cet événement. Il s'agit d'un concours qui vise aussi à sensibiliser le public sur les bons réflexes à adopter pour riposter contre la propagation de rumeurs sur cette pandémie.