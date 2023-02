Madagascar: Kidnapping - Six individus arrêtés par les gendarmes

Après une longue investigation effectuée par les éléments de la gendarmerie de la compagnie territoriale Imerina Centrale, sur l'affaire de kidnapping d'une jeune fille de 19 ans, six individus ont été arrêtés dont quatre hommes et deux femmes.

L'arrestation de ces malfaiteurs a eu lieu dans le fokontany Andranomisa Ambony, commune rurale Andranomisa, district d'Anjozorobe, cette semaine. Ces individus ont rapté la jeune fille de 19 ans, le 4 janvier dernier. Elle a été enlevée à son domicile à Andranomisa, par des bandits armés de fusils de chasse et d'armes blanches. Les gendarmes ont été alertés de l'acte et une enquête a été ouverte. Des semaines d'investigation et une réquisition téléphonique ont été faites par les enquêteurs afin de localiser l'endroit où était retenue la kidnappée.

Les malfaiteurs ont essayé de fausser les pistes de la gendarmerie, mais par peur d'être surpris, ils ont relâché la jeune fille le 24 janvier. " Au début, les ravisseurs n'ont pas demandé de rançon. Il n'y a pas eu de violence pendant l'enlèvement. Mais c'est durant leur fuite qu'ils ont tiré un coup de feu. Des réquisitions téléphoniques et des ratissages ont été effectués. Peut-être dans la panique, après les séries de ratissage, les malfaiteurs ont fini par relâcher la jeune fille ", explique la gendarmerie.

Même si la jeune fille est saine et sauve et qu'aucune rançon n'a eu besoin d'être payée, l'enquête de la gendarmerie n'est pas terminée. Après quelques jours de recherche, les éléments de la gendarmerie d'Imerina Centrale ont fini par arrêter les kidnappeurs dans le district d'Anjozorobe. Parmi eux, des éléments qui ont effectué l'enlèvement, d'autres complices et des personnes qui ont hébergé la jeune fille. Les ravisseurs seront déférés devant le parquet.