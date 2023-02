Madagascar: Ingénierie forestière - Vers l'amélioration de l'employabilité des étudiants malgaches

Innovation

La mention Foresterie et Environnement (ESSA-Forêts), de l'Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques de l'Université d'Antananarivo, mettra en œuvre un nouveau projet dénommé ForesTIA ou " Improving Forest and Timber engineering education in Madagascar through Industry Academia partnerships ". C'est un projet d'appui à la formation qui est financé par Royal Academy of Engineering. Ce projet veille à la professionnalisation et à la structuration de la filière bois à Madagascar. Elle envisage de partager les résultats de recherche sur le bois et sur la foresterie à Madagascar à travers l'organisation d'une conférence internationale ainsi que l'amélioration de l'enseignement et la recherche au niveau des institutions. Cette initiative permettra d'améliorer l'employabilité des étudiants malgaches dans le domaine de l'ingénierie forestière et du bois.

Partenaires

Plusieurs activités seront mises en œuvre à travers ce projet, notamment la formation en usinage à commande numérique, en ingénierie forestière et du bois à des enseignants et des étudiants. Le stage des professeurs en industries, l'organisation de partages d'expériences par les industries à l'université, l'organisation de visites d'entreprises impliquant les enseignants et les étudiants font également partie des activités. Il y a également l'École d'été en ingénierie du bois par des professeurs de l'University of Edinburgh et la visite d'un doctorant de cette université.

Une conférence scientifique internationale sera organisée dans le cadre de ce projet. Le projet rassemble et mobilise sur le plan national cinq universités et institutions : Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques, Ecole Supérieure Polytechnique Antananarivo, Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo, Ecole Supérieure Polytechnique d'Antsiranana, Centre National de Formation de Techniciens Forestiers). Trois entreprises ont également prêté main forte à ce projet : Tropical Wood, Hazovato et Les Scieries du Betsileo. Sur le plan international, il y a deux autres partenaires du Royaume-Uni : l'University of Edinburgh et l'Open Systems Lab.