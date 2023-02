Madagascar: Football - JET Kintana et Taptap Send, main dans la main

L'équipe Jeune Étoile de Tana-Kintana (JET Kintana) a officialisé son nouveau partenariat avec la société Taptap Send Madagascar. Le code promo : KINTANA est déjà disponible avec un bonus de 10 euros pour le premier transfert.

Il s'agit de la troisième collaboratrice de cette équipe pensionnaire de l'Orange Pro League, après la société du Groupe Viseo et la marque Macron. Cette alliance a été marquée hier au Kudeta par la présence du représentant du club Tojo Rabe, business developper et par celle de Taptap Send, représenté par Oelitiana Mathieu, cofondatrice de la société à Madagascar. " Séduit par le projet du club, Taptap Send sera notre source de financement. En contrepartie, nous lui offrirons une grande visibilité lors du championnat et sur les différents supports de communication du club. Le contrat dure un an, mais cela pourrait être renouvelé ", a fait savoir Tojo Rabe.

Dans le cadre de ce partenariat, le capitaine Berajo, qui est actuellement en Algérie, et ses coéquipiers revêtiront dorénavant lors des matches des maillots floqués au-devant du logo de Taptap Send. " De son côté, Taptap Send mène de nombreuses actions pour soutenir l'équipe, les supporters du club ainsi que les fans de football malgache. Grâce à ce partenariat, toutes les personnes qui recevront pour la première fois de l'argent via l'application Taptap Send bénéficieront d'un bonus de 10 Euros avec le code promo : KINTANA ", a ajouté Oelitiana Mathieu. D'autres opérations de ce type seront lancées tout au long de la saison.

Le point commun des deux parties est qu'elles ambitionnent de participer au développement de Madagascar à travers toutes initiatives économiques, sportives et sociales. Elles partagent des valeurs communes telles que l'entraide, le progrès, la réussite ou le soutien de la jeunesse. Fondée en janvier 2020, JET Kintana compte 150 adhérents dans son académie et dispose de trois différentes structures, à savoir, l'équipe espoir, l'équipe réserve et l'équipe professionnelle qui sont composées respectivement de 30 joueurs.

Son équipe professionnelle est formée en majorité par des pépites issues même de son académie ou détectées lors d'un tournoi de foot du quartier de la Capitale. La moyenne d'âge des joueurs qui participent au championnat Pro League est de 21 ans. " JET Kintana a pour objectif de participer au développement du football à Madagascar et ambitionne de former des futures étoiles. Le club est dirigé par un conseil d'administration composé des membres de différentes nationalités résidant ici et à l'étranger ", a fait savoir Tojo Rabe.